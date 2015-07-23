İtalya'da göçmen karşıtı eylemler ve söylemlerin artmasına öfkelenen bir rahip, görev yaptığı kilisenin kapısına “Buraya ırkçılar giremez” diye yazarak, tepkisini ortaya koydu. Yaz aylarında göç dalgasının arttığı İtalya’da, mülteci karşıtı olaylar da artmaya başladı.

DHA'dan Esma Çakır'ın haberine göre, görev yaptığı Sant’Angelo in Mercole Kilisesi’nin kapısına, “Bu kiliseye ırkçıların girmesi yasaktır. Evinize dönün!” yazısı asan rahip, bununla vermek istediği mesajı şöyle açıkladı:

“Ne yazık ki benim kiliseme de her kesimden ırkçı geliyor. Artık günümüzün en popüler sloganı, ‘Evinize dönün (göçmen karşıtlarının söylemi) haline geldi. Ben de bu mesajımla, bu sloganı benimseyenlerin, bazı yerlerde özellikle de Tanrı’nın evinde yeri olmadığını anlatmak istiyorum. Öte yandan, bu insanlara karşı çok da kibar davrandığımı belirtmek istiyorum. Zira İsa Peygamber daha sertti bu konularda. Nitekim Matta İncil’inde O’nun, ‘Ben yabancıydım ve siz beni kabul etmediniz. Benden uzak durun, lanetliler, ebedi ateşte yanın.’ sözleri aktarılır.”

Rahip, aşırı sağcı hareket Casa Pound ile Kuzey Ligi (Lega Nord) partisinin tutumlarının ise, Hitler ve Mussolini’ninki ile aynı olduğunu öne sürdü.

Bağımsız bir sosyal iyileştirme ve araştırma derneği olan Lunaria’nın Şubat ayında hazırladığı bir rapora göre, İtalya’da ırkçılıkla bağlantılı vakalar hızla artıyor. Polis kayıtlardan alınan rakamlara göre, sözlü ve fiziki ırkçı eylemlere maruz kalarak, şikayette bulunanların sayısı 2011 yılında 156 iken, 2014’te bu 998’e yükseldi.

' Irkçılığın nedeni, ekonomik kriz'

Raporda bunun en büyük nedeninin ise, ekonomik krizin vurduğu halkın, "kendilerinin refahı sağlanamazken göçmenlere kapıları açan siyasete olan tepkisi olduğu" belirtiliyor. Bu tablonun, her geçen gün daha güçlü büyüyen ırkçılığın hızla meşruiyet kazanması riski doğurduğu da ifade edildi.

Son olarak geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Treviso kenti ile başkent Roma’da eş zamanlı olarak aşırı sağcıların yaptığı göçmen karşıtı eylemlerde, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar oldu. Eylemciler, kamplarda kalan göçmenlerin yatakları ve diğer eşyalarını ateşe verdi.

Teknelerle güney limanlarına ulaşan göçmenler, daha sonra ülkenin diğer, özellikle kuzey kentlerindeki kamplara paylaştırılıyor. Yerel yöneticiler de hükümete karşı isyan bayrağını çekerek, ardı ardına artık göçmen ağırlamak istemedikleri yönünde açıklamalar yapıyor