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Spor

Bu kez UEFA, Çarşı'ya karşı!

UEFA, Çarşı'nın ambleminde anarşizmin simgesi bulunduğu gereçesiyle Manchester United maçı öncesi tüm pankartları toplattı.

16 Eylül 2009 03:00

Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı'ya şok pankart kararı. UEFA, Beşiktaş-Manchester United maçı öncesi Çarşı'nın 'A' harfi olan tüm pankartlarını kaldırttı. Gerekçe ise karakteristik 'A' harfinin 'anarşizmi' simgelediği düşüncesi.

Onlar her şeye karşı, UEFA ise pankartlarına...

Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı, Manchester United maçında pankart şoku yaşadı.

UEFA temsilcilerinden bir isim, içinde Çarşı'nın karakteristik "A" harfi olan pankartlarını "anarşizm"i simgelediği gerekçesiyle kaldırttı.

Mancheste United, 'Çarşı' için UEFA'ya başvurdu

Manchester United'ın taraftar forumlarında bir süredir Çarşı grubunun tartışması vardı. İngiliz futbol devinin taraftarları hem Beşiktaş-Liverpool maçındaki coşkudan hem de İnönü Stadı'nda işlenen cinayetten çekiniyordu.

Bunun üzerine Manchester United kulübü UEFA'ya başvurdu, önlem istedi.

UEFA yetkililerinin aklına da, Çarşı'nın pankartlarını kaldırtmak geldi.

Çarşı: Anarşizm anlayışı şiddet değil

Çarşı'nın efsane pankartları teker teker söküldü, kapalı tribünün alt kısmında bulunan bir odaya kilitlendi.

Ama Çarşı alınan karara karşı. Grup "Anarşizm anlayışımız şiddete değil; ırkçılık, her türlü kötülük ve olumsuzluğa karşı olmaya dayanır" diyerek kendini savundu.

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