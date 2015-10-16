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Bu kez tersi oldu: AVM yıkılıp, yerine park yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent merkezindeki bir AVM'nin yıkılarak, yerine turizm parkı yapılacağını söyledi

16 Ekim 2015 18:33

Gaziantep’te bir AVM binası yıkılarak parka dönüştürülecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bütün vatandaşların rahatsız olduğunu söylediği AVM’nin arazi sahibi ile takas yaptıklarını ve karşılığında kentin farklı bir bölgesinde 14 bin metrekarelik alan verileceğini belirtti.

yurthaberservisi.net’te yer alan habere göre; Fatma Şahin, makamında basın toplantısı düzenledi. Fatma Şahin kent merkezinde yer alan ve erkek öğrenci yurdu yapılması planlanan AVM için yeni bir karar alındığını söyledi. Buna göre alana çınar ağacı dikilecek ve turizm parkı oluşturulacak.

"Anlaşma yaptık"

 

5 bin metrekare alan üzerine kurulu AVM’nin arazi sahibi olan Kadoğlu Şirketler Grubu ile takas yaptıklarını ve karşılığında kentin farklı bir bölgesinde 14 bin metrekarelik alan verileceğini anlatan Fatma Şahin şöyle konuştu:

“Her ülkenin, her şehrin gittiğiniz zaman bir meydanı vardır. Meydan o şehrin simgesidir, sembolüdür. Özellikle Demokrasi Meydanı’mızın genişletilmesi, yaşayan bir meydan haline dönüştürülmesi ile ilgili bugün çok önemli bir karar aldık. 90’lı yıllarda yapılmış olan ve şehrin göbeğinde bütün vatandaşlarımızın rahatsız olduğu bir AVM vardı.

 

"Yurt olacaktı"

 

En son da bu şehirdeki yurt ihtiyacından dolayı burada Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ile erkek öğrenci yurdu olmasına yönelik bir karar alınmıştı fakat biz oranın erkek öğrenci yurdu olduğu zaman şehrin göbeğinde istediğimiz noktaya gelmeyeceğini gördüğümüz için mülkiyetin sahibi olan Kadoğlu Şirketler Grubu ile bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmanın sonunda bu AVM’yi yıkmaya karar verdik.

Burası 5 bin metrekarelik bir alan altında da 3 katlı otopark var. Kapalı otoparkı halkın hizmetine sunacağız. Bu alanın Çınarlı Parkı’nın devamı olduğu için bu alana çınar ağacı dikilecek ve turizm parkı oluşturulacak. Şu anda bu projeyi meclis gündemimize ek madde ile koyduk.”

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