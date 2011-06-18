-BU KEZ SÖZLEŞMEYE TARAFTARLAR İMZA ATACAK KAYSERİ (A.A) - 18.06.2011 - Grup 38 Taraftarlar Derneği, Kayseri Erciyesspor Kulübü ile ''Centilmenlik sözleşmesi'' imzalayacak. Derneğin basın sözcüsü Mehmet İncialan, spor kamuoyunda kulüplerle futbolcular, teknik direktörler ve diğer çalışanlar arasında sözleşme imzalandığını, ancak kulüp ile taraftar derneği arasında ilk kez kendilerinin sözleşme yapacağını belirtti. Sözleşmenin Türkiye'de, hatta dünyada benzeri olmayan bir uygulama olacağını dile getiren İncialan, şunları kaydetti: ''Dernek olarak 2 yıldır Kayseri Erciyesspor'u centilmence destekledik. İki sezonda takımımız taraftar olayları nedeniyle ne bir kuruşluk ceza ne de ihtar almıştır. Gerek iç sahada, gerekse deplasmanda Kayseri en güzel şekilde temsil edilmiş ve dernek üyelerimizden hiç kimse de ceza almamıştır. Biz sporu ve taraftarlığı gerçek amacı olan dostluk ve kardeşlik için yapıyoruz. Kulüp yönetimimizden bu çalışmalarımız nedeniyle her türlü desteği gördüğümüz gibi bundan sonra da kulüp-taraftar işbirliğinin en güzel örneğini sergilemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda kulüp ile sözleşme imzalayacağız. Sözleşme, tamamen centilmenlik üzerine kurulu olacak. Sözleşme, hiçbir şekilde maddi konular içermeyip, tamamen manevi bir sevgi ve gönül bağı üzerine kurulu olacaktır. Böylece, kanunlardan ziyade unutulmaya yüz tutmuş Türk örf ve adetlerini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz.''