Bu kez Şişli Savaş alanına döndü!

İstanbul Pangaltı'daki Ergenekon caddesinde IMF-Dünya Bankası toplantılarını protesto eden 200 kişilik gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Grup işyerlerinin camlarını kırarak Mecidiyeköy'de E-5'e çıktı. Polis aracını taşlayan göstericiler motosikletli bir polise de saldırdı. Polis, göstericileri dağıtmak için havaya ateş açarken, 25 kişiyi gözaltına aldı.



Göstericiler, polisin müdahelesi ile zor anlar yaşadı/Fotoğraf



Göstericilere ilk müdahele Pangaltı'nda gerçekleştirildi/Video



Şişli'de polisin göstericilere müdahelesi/Video



Polis kamerasına gösterilerden yansıyan görüntüler/Video











Şişli'deki Ergenekon Caddesi'nde toplanan grup, çeşitli sloganlarla IMF ve Dünya Bankası toplantılarını protesto etti.



Grubun Agos gazetesi önüne doğru yürüyüp, burada açıklama yapma isteğine izin vermeyen polis, eylem konusunda ısrar eden gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.



Protestocular kendilerine müdahale eden güvenlik güçlerine, taş, sapan ve molotofkokteyli atarak, ara sokaklara kaçtı.



Tekrar toplanan ve yürümek isteyen gruba polis, bir kez daha biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale etti.



Ara sokaklara dağlan ve yeniden toplanarak yürümeye başlayan grup, Feriköy üzerinden Çağlayan'a çıktı.

Polis havaya ateş açtı



Yürüyüş sırasında göstericiler, yol üzerindeki bankaların camlarını taşlarla kırdı. Şişli'de E-5 kara yolunu Boğaziçi yönünde trafiğe kapatan grup, bu arada bir polis aracına da taşlarla saldırdı.



Araçta bulunan 2 polis arabadan inmeden havaya ateş ederek, olay yerinden uzaklaştı.



Protestocu grup, Topkapı yönünde de motorize polis ekibine taşlı saldırıda bulundu. Göstericiler, McDonald's camlarını da taşlarla kırarken, içerdeki müşteriler kaçarak kendilerini kurtarmaya çalıştı.



Grup, daha sonra Okmeydanı yönünde yürüyerek dağıldı.



25 kişi gözaltında



İstanbul Valisi Muammer Güler, dünkü eylemlerde 47'si kadın, 22'si 18 yaşından küçük 103 kişinin, bugün de 25 kişinin gözaltına alındığını belirtti.



Polisin orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirilere cevap veren Güler, "Basın açıklamasından sonra polise saldırdılar. Polisin müdahale nedeni tamamen suçun önlenmesine yönelik bir müdahaledir. 7 polis aracı, 6 konsolosluk binası, 11 tane bankanın camı, 5 tane iş yeri tahrip edildi. Otobüs durakları tahrip edildi. Bunu eleştiri konusu yapıyorsak bu özgürlüklerin artık iyice üzerinde düşünülmesi lazım. Şiddet kullanmayla fikir hürriyeti, düşünce açıklama hürriyetini mutlaka ayırmak lazım" dedi.



Bugünkü eylemlerle ilgili Vali Güler, "Sizi davet ediyorum, şu anda polislerin, bir araba içerisinde 27 molotofkokteyli, kar maskeleri ve eldivenleri yakaladıkları bir görüntü var. Ona bir bakın bakalım. Molotofkokteylleri basın açıklaması için, IMF'yi protesto etmek için, görüş açıklamak için mi yoksa polise saldırmak için mi yapıldı? Dünyanın her yerinde polise saldıran, vatandaşın mal ve tasarruf güvenliğini etkileyen insanlara karşı polis gerekli önlemi alır. Burada yapılanı, basının kamuoyuna iyi anlatmasını istiyorum" dedi.



Güler, "Ama polise taşlı, sopalı, molotofkokteylli saldıran, yüzleri örtülü biçimde iş yerlerinin camlarını kıranlar... Bir polisimiz öldüresiye dövüldü. Şu anda kendisi hastanede. Onlardan yaralanan kimse yok. Ama meseleyi onlar veya polis gibi de almak istemiyorum. Saldırıda bulunanlar ve bu saldırıyı önlemeye çalışanlar gibi değerlendirmek lazım" diye konuştu.



Eylem hazırlığı: 3 gözaltı



Son olarak polis İstanbul'da, IMF ve Dünya Bankası toplantılarına yönelik eylem hazırlığı yaptıkları ve yasa dışı sol bir terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.



Yasa dışı DHKP-C terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilere ait aracı Gaziosmanpaşa'da durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramalarda, 46 adet motolofkokteyli, 4 gaz maskesi, iki eldiven ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Başbakan'a protesto önlemi



Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın akademik yıl açılış töreninde konuşma yapacağı Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş kampüsü'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Konuşmaların yapılacağı salonun 4 kapısından 3'ü kapatılırken, konuklar tek kapıdan tek tek kontrol edilerek içeriye alındı.



Polis, şüphelendiği 3 gençten kimliklerini göstermelerini istedi. Ancak gençler kimliklerini göstermemekte direndi. Çantalarını aratmak istemelen gençler salon çevresinden uzaklaştırıldı.



İstiklal Caddesi dün savaş alanına dönmüştü



Dün de Taksim yerli-yabancı eylemcilerin gösterilerine sahne olmuştu. Polisin müdahalesi sonrası bazı gruplar dükkanlara ve bankaları taşlamış, dükkanlar kepenk kapatmıştı. Olaylarda kalp krizi geçiren 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmış, onlarca kişi de gözaltına alınmıştı.



IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları bugün yapılan oturumların ardından sona erdi.