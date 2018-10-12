Bu kez şans getirmedi; o uğur böcekleri cinsel yolla bulaşan hastalıkları taşıyor!

İngiltere, Asya ve Kuzey Amerika üzerinden gelen uğur böcekleri istilası ile mücadele ediyor. Uzmanlar, siyah kanatlı uğur böceklerinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığına dair uyardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaz mevsiminin sona ermesiyle beraber uğur böceklerinin kış uykusuna yatabilmek için evlere girdiği belirtildi. Uğur böcekleri kış uykusu için korunaklı ve sıcak noktaları tercih ediyor.

Bilim insanları, ülkenin özellikle Manchester kenti civarında yoğun olarak görülen uğur böceği istilasının İngiltere'ye özgü türleri de olumsuz etkileyebileceği tehlikesine dikkat çekti.