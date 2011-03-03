-BU KEZ POTADA KAPIŞACAKLAR TRABZON (A.A) - 03.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 51 puanla ilk sırada bulunan Fenerbahçe ile aynı puan ve averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, hafta sonunda bu kez basketbol müsabakasında karşı karşıya gelecek. Futbolda şampiyonluk mücadelesi veren iki kulübün basketbol takımları, 6 Mart Pazar günü Beko Basketbol Ligi'nde birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. 19 Mayıs Spor Salonu'nda, lig lideri Fenerbahçe Ülker'i konuk edecek olan Medical Park Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Drogojlovic dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kulüp menajeri Mehmet Alemdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Galatasaray Cafe Crown maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen İgor Milosevic ve Rasic'in iyileştiğini, bu oyuncuların Fenerbahçe Ülker maçında takımdaki yerlerini alabileceğini söyledi. Galatasaray Cafe Crown maçında 3 eksik oyuncularına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Alemdağ, ''Yenilmemize rağmen oyunun son bölümüne kadar mücadelemizi sürdürdük. Bu maç bize ileriki maçlar için daha da umut verdi'' dedi. Play-off yolunda Fenerbahçe Ülker ile yapacakları maçın önemli olduğunu ifade eden Alemdağ, ''Herkes Fenerbahçe Ülker'in gücünün farkında. Biz de nasıl bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz ama yenilmeyecek hiçbir takım yok. Bu düşünce ile sahaya çıkacağız'' diye konuştu. Fenerbahçe Ülker'in bazı eksik oyuncularının bulunduğunu, ancak bunun kendileri için bir avantaj olmayacağını dile getiren Alemdağ, şöyle devam etti: ''Fenerbahçe Ülker, kadro derinliği çok geniş olan bir takım. Türkiye'nin en derin kadrosuna sahipler ama biz de iyi bir takımız. Taraftarlarımızdan centilmence takımlarının yanında olmasını istiyoruz. Onların desteği ile zorlu Fenerbahçe Ülker maçını kazanmayı hedefliyoruz.''