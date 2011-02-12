-BU KEZ POLİSLER GÖSTERİ YAPTI KAHİRE (A.A) - 12.02.2011 - Mısır'ın ikinci büyük kenti İskenderiye'de polislerin, maaşlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle gösteri yaptığı bildirildi. Mısır'da Arapça yayımlanan Youm Es Seba gazetesinin haberine göre, 1000 kadar polis memuru, İskenderiye Emniyet Müdürlüğünün önünde gösteri yaparak maaşlarının artırılmasını istedi. Polisler, hükümetin bir hafta önce memur, işçi, emekli ve askerlere yaptığı yüzde 15'lik zammın yetersiz olduğunu ileri sürdü. Sloganlar atarak zam isteyen polislerin, daha sonra görevlerinin başına döndükleri kaydedildi. -CEZAEVİNDEN 600 KİŞİ KAÇTI- Öte yandan, başkent Kahire'deki cezaevinden 600 kadar kişinin kaçtığı bildirildi. Mısırlı güvenlik kaynakları, cezaevinde önce ayaklanma çıktığı, çok sayıda kişinin öldüğü ya da yaralandığı ayaklanmanın ardından 600 kadar kişinin kaçtığını belirtti. Aynı kaynaklar, ölü ve yaralı sayısının henüz bilinmediğini ifade etti. Mısır'da Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarını bırakmasıyla son bulan süreçte, mahkumların cezaevinden topluca kaçmasına ikinci kez rastlanıyor.