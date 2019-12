-Bu kez polisi protesto ettiler NEW YORK (A.A) - 19.10.2011 - New York'ta Wall Street'i, gelir dağılımı eşitsizliğini, bankaları ve ekonomik politikaları eleştiren ''Wall Street'i İşgal Et'' girişimi, bu kez de New York polisini protesto etti. Göstericiler bir ayı aşkın zamandır kaldıkları Zuccotti Park'tan, New York'un Manhattan bölge savcılığına polislerin eşliğinde yürüdüler. Ellerinde ''New York Polisinin Şiddeti Bitsin'' yazılı pankartlar taşıyan ve ''Polisin Zalimliğine Son'' şeklinde sloganlar atan kalabalık grup, New York'ta gösteriler sırasında polis tarafından gözaltına alınan, tartaklanan ve yumruk atılan arkadaşlarına karşı savcılığının dava açmasını istediler. Grubun sözcülerinden biri geçen hafta New York polisi tarafından yüzüne yumruk atılan arkadaşları Felix'in yanlarında olmadığını belirterek ''Arkadaşımıza yumruk atan polis hakkında soruşturma başlatılmasını istiyoruz'' dedi. Ardından polis tarafından kendilerine kötü muamele yapıldığını söyleyenler sırayla söz alarak New York polisinin özellikle siyahi ve Latin Amerika kökenlilere karşı son derece önyargılı ve ırkçı bir tutum aldığını savunan konuşmalar yaptılar. Konuşmacılardan Zach adındaki genç, Chase bankasının önünde geçen hafta yaptıkları eylem sırasında polis tarafından yere yatırılarak üstüne basıldığını, polise direnmekten gözaltına alındığını, oysa hiçbir suçunun olmadığını söyledi. Ellerinde ve saçlarında sarı çiçekler olan ve daha çok gençlerden oluşan grup içinden kimi söz alanlar da ''Polis Devleti Budur'' diye slogan attılar. Ancak bu tür aşırı söylemlere grup içinden fazla itibar gösterilmemesi dikkati çekti. Söz alan eylemcilerden biri ise, ''Konumuz iyi ya da kötü polis değil, polislerin yüzde 85'i iyi insanlar, görevlerini yapıyorlar, ancak meselemiz sistem, kapitalist sistem değişmedikçe herşey bu şekilde sürmeye devam edecek, o yüzden biz de eylemlerimizi ve protesto gösterilerimize sonuna dek devam ettireceğiz'' dedi. Protesto süresince bölgede sıkı güvenlik önlemleri alan polis son derece sakin davrandı ve protestoya müdahale etmedi. -New York Valisini protesto- Bu arada New York Valisi Andrew Cuomo'nun bir akşam yemeği daveti için Manhattan'a geleceği bilgisini aldıklarını belirten grup, Cuomo'nun New York eyaletindeki milyarderler vergisi olarak bilinen vergiyi kaldırma niyetinin olduğunu bildiklerini, bu yüzden kendisini ziyaret edip konuşmak istediklerini söylediler. Bunun üzerine grup yine polisin sıkı güvenlik önlemleri altında New York bölge savcılığından, davetin yapıldığı ''Skylight Soho''ya yürüdü. Burada göstericiler kaldırımı kapatınca polis bir açıklama yaparak göstericilerin kaldırımı yaya trafiğine kapatmaya devam etmeleri halinde herkesi gözaltına alacaklarını söyledi. Bunun üzerine, göstericiler ve medya mensupları kaldırımın karşılıklı iki tarafına çekilerek orta kısmı boş bıraktılar. Göstericiler New York Valisi Cuomo ile görüşmek istediklerini belirterek ''Yüzde 1'in, milyarderlerin valisi Cuomo nerede, demokrasi için ne yapıyor'', ''Cuomo gitmeli'' ''Zenginler vergilendirilmeli'', ''Bu sokaklar bizim, kapatılamaz'' şeklinde sloganlar attılar. Grubun içinden söz alanlar New York Valisi Cuomo'nun New York'taki milyarderleri ve zengin kesimi korumak için onlara uygulanan vergileri kaldırmak istediğini, bu vergiyi ölüm cezasına benzettiğini belirterek ''Cuomo gitmeli'' diye bağırdılar. -Protestocular A.A'ya düşüncelerini anlattılar- Göstericilerden ismini vermek istemeyen bir genç öğrenci A.A muhabirine Wall Street protestolarına katılmak üzere Michigan'dan New York'a geldiğini, bugün özellikle New York polisinin kendilerine olan gaddarca tutumunu protesto etmek için toplandıklarını söyledi. Ancak her New York polisini yapılanlardan sorumlu tutmanın doğru olmadığını vurgulayan öğrenci, aslında polisin de görevini yaptığını söyledi. Orta yaşlı bir öğretmen de A.A'ya, göstericilerin kaldıkları Zuccotti Parkında son derece olumlu bir enerjinin bulunduğunu, orada herşeyin özgürce tartışıldığını ve ilginç diyalogların yaşandığını, parkta her tür kesimden gelen pek çok insanın yer aldığını vurgulamak istediğini söyledi. Ben Kuedrich adındaki genç bir öğretmen de A.A'ya yaptığı açıklamada, Erzurum'da bir yıl İngilizce öğretmenliği yaptığını, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek Wall Street gösterilerinin Türkiye'de yankı bulmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Bir başka genç öğretmen Stephanie Lee de devlet bütçesinde para olmadığı için işten çıkarıldığını belirterek kendilerinin de Arap Baharından esin aldıklarını, protestolarının devam edeceğini söyledi. Geçen yıl New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınına cami yapılmasını istemeyen Çay Partisi Hareketi'ne karşı çıkanlardan biri olan öğretmen Joshua Wiles da gösterileri başından beri desteklediğini, Zuccutti Parkının göstericilere kapanmasından endişe duyduğunu belirterek ''Ama parkı bize kapatmayı ne kadar denerlerse denesinler, bizim de gücümüz artıyor'' diye konuştu. Dünyanın artık sessizlikten çıkması gerektiğini ve insanların demokratik şekilde beğenmedikleri şeyler için protesto yapmaları gerektiğini belirten Wiles, ''Demokrasi sadece 4 yılda bir oy vermek değildir. ABD'de insanlar işlerini kaybediyorlar ve eşitlik yok, buna karşı çıkıyoruz'' diye konuştu. Wiles kendilerine büyük bir kesimin destek verdiğini de belirterek ''Sadece bizden korkanlar bizi marjinal olarak göstermek istiyorlar'' dedi.