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Dünya

Bu kez Pakistan 6.2 ile sallandı

Pakistan'ın kuzeyindeki Hindukuş dağlarında 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

28 Şubat 2010 02:00

T24 - Pakistan'ın kuzeyindeki Hindukuş dağlarında 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (MET), 6.2 büyüklüğünde olan depremin TSİ 07.40'ta meydana geldiği belirtildi.

Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Hindukuş dağları olduğu belirtilen sarsıntının Svat, Novşera, Malakant ve İslamabad çevresinde hissedildiği açıklandı.

Hindukuş dağlarındaki şiddetli deprem Afganistan'ın başkenti Kabil'de de hissedildi.

Depremde ölen, yaralanan ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.



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