Bu kez katil 'Noel Baba'

ABD'nin Los Angeles kentinde bir kişi, Noel Baba kıyafetiyle katıldığı Noel partisinde üç kişiyi öldürdü.



Polis tarafından yapılan açıklamada, Bruce Jeffrey Pardo adlı kişinin, Covina bölgesindeki bir evde düzenlenen partiye gelir gelmez taşıdığı silahla rastgele ateş açtığı belirtildi.



Açılan ateşte üç kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, 45 yaşındaki bu kişinin partiye katılan kadınlardan birinin kocası olduğu ve yakınları tarafından sosyal hayatı olmayan biri olarak tanımlandığı ifade edildi.