Bu kez hendeği güvenlik güçleri kazdı

PKK’nın Ağrı Dağı’na götürdüğü 4 otomobile bomba yükleyerek intihar saldırılarında bulunacağı ihbarını alan güvenlik güçleri Korhan Yaylası yoluna iş makineleri ile hendek kazılarak önlem alındı. Korhan Yaylası’na giden yola hendek kazılması nedeniyle Ağrı Dağı’nın karayolu bağlantısı kesildi. Korhan Yaylası’nda bugün açıklama yapan HDP Iğdır Milletvekili M. Emin Adıyaman ise yaylada yaklaşık 50 bin hayvanın otladığını belirterek, "Vatandaşı susuz bırakmakla, ulaşım hakkını engellemekle, köyleri ve mezraları açık cezaevi haline dönüştürmekle ne güvenlik oluşur ne de barış oluşur" dedi.

Suat Deniz’in DHA’da yer alan haberine göre, Iğdır- Doğubeyazıt karayolundan ayrılan yol, 16 kilometre sonra, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Ağrı Dağı’nın Korhan Yaylası’na ulaşıyor. Iğdır-Doğubayazıd yolunda doğangaz yüklü tankeri kaçırarak Suveren Jandarma Karakolu’na saldırı girişiminde bulunan PKK’nın benzer saldırılara yönelik hazırlık yaptığını tespit eden istihbarat birimlerinin bilgi vermesi üzerine dün Korhan Yaylası’na çıkan yola büyük bir hendek kazıldı.

Güvenlik nedeniyle açılan hendeği kapatmak için Iğdır Belediyesi tarafından Karhan Yaylası’na gönderilen iş makinesinin gitmesine izin verilmedi.

Korhan Yaylası’nda bulunan Jandarma Karakolu yakınındaki hendeğin güvenlik önlemleri kapsamında kazıldığına dikkati çeken Vali Vekili Mevlüt Özmen, halkın can ve mal güvenliğini korumak için her türlü önlemi almaya devam edeceklerini söyledi. Vali Vekili Özmen, şunları söyledi:

"PKK’lılar, Korhan Yaylası yolunu kullanarak 15 eylem gerçekleştirdi. Geçenlerde sağ olarak yakalanan 3 PKK’lı, bu yola bombalı tuzaklar kurulduğunu bildirdi. Iğdır- Doğubayazıt karayolunda teröristler, 4 otomobili Korhan Yaylası’na götürdü. Yine aldığımız istihbarat bilgilerine göre, bunlara bomba yükleyecek ve intihar saldırılarında kullanacak. Biz de bu nedenle karayolunu hendek kazarak ulaşıma kapattık. Yol ulaşıma açılmayacak, doldursalar bile yeniden kazacağız. Ayrıca, PKK’nın hedefinde olan ve tankerli saldırıdan kahraman tanker şoförü sayesinde kurulan Suveren Jandarma Karakolunun önünü demir bariyerlerle kapattık."

HDP milletvekili tepki gösterdi

Korhan Yaylası’nda bugün açıklama yapan HDP Iğdır Milletvekili M. Emin Adıyaman ise yaylada yaklaşık 50 bin hayvanın otladığını bildirdi.

Güvenlik nedeniyle hendek açılmasına karşı çıkan Adıyaman, "Bu ülkede güvenlik vatandaşın ulaşım veya seyahat hakkının engellemesi şeklinde sağlanamaz. Ülkede güvenlik ancak barışla, demokratik çözümle ve ancak vatandaşa saygıyla olabilir. Vatandaşı susuz bırakmakla, ulaşım hakkını engellemekle, köyleri ve mezraları açık cezaevi haline dönüştürmekle ne güvenlik oluşur ne de barış oluşur" diye konuştu.