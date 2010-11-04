-BU KEZ FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE BOMBALI PAKET ATİNA (A.A) - 04.11.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Neo Kosmo semtindeki özel bir posta dağıtım şirketinde bulunan bombalı paket imha edildi. Yunan medyası, şirket görevlilerinin ihbarı üzerine, Fransa'nın Atina Büyükelçiliği'ne gönderilen ve gönderen kısmında Yunanistan Başpiskoposluğu'nun adının yazılı olduğu paketin, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü biçimde patlatılarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Patlamadan sonra yapılan incelemede, bomba düzeneğinin dini içerikli bir kitabın içine yerleştirildiğinin tespit edildiği, son paketle birlikte Yunanistan'da son günlerde ortaya çıkan bombalı paketlerin sayısının 14'e ulaştığı kaydedildi. Peyania ve Markopulo semtlerinde de iki şüpheli paketin tespit edildiği, çok sayıda antiterör ve bomba imha ekibinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Bu arada, Ta Nea gazetesi, polisin bombalı paketlerle ilgili olarak önceki gün Pangrati'de yakalanan iki kişinin üzerlerinden çıkan bir listeden, adları açıklanmayan bir Avrupa ülkesi ile bir Asya ülkesinin Atina'daki temsilciliklerine iki paket daha gönderilmiş olduğunu tespit ettiğini, paketleri arama çalışmalarının sürdürüldüğünü yazdı.