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Bu kez eylemci TOMA'ya müdahale etti

Gezi Parkı eylemlerinin birinci yıl dönümünde Adana'da yapılan eylemlerde bir eylemci herkesi şaşırttı

01 Haziran 2014 00:36

Gezi Parkı protestolarının yıl dönümünde Adana'da yapılan eylemde bir protestocu TOMA’nın üstüne çıkarak tazyikli su sıkmasını engellemeye çalıştı.

Adana’da eylemlerin yapıldığı Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı civarında, ani bir hamle ile TOMA'nın üzerine çıkan bir eylemci, tazyikli suyun çıktığı düzeneği polislere çevirerek eylemcilerin kaçmasına yardımcı oldu.

Gencin TOMA'nın üzerine çıkmasının ardından araçta bulunan polisler durumu fark ederek su sıkmayı durdurdu. Ardından TOMA'nın üzerindeki genci fark eden diğer polisler müdahalede bulundu.

TOMA'nın üzerine çıkarak müdahalede bulunan eylemci günün en ilginç görüntülerinden birini verdi.

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