Bu kez düğün: Gelin ve damatla birlikte 143 kişi zehirlendi

Ardahan'da bir kır düğününde ikram edilen yemekten yiyen, gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 143 kişi zehirlendi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki, 65 hane ve 170 nüfuslu Değirmenli Köyü'nde Mustafa Ünal ve Gelin Nurcan Ünal, yapılan kır düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Düğünde davetlilere tavuk eti, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Ancak bir süre sonra gelin ve damat ile davetlilerde ateş, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Damat Mustafa Ünal ve gelin Nurcan Ünal ile birlikte 143 kişi, özel araçlar ve ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, serum tedavisi uygulandı. Zehirlenenlerin hayati tehlikesinin olmadığı, ancak kontrol altında tutulacağı belirtildi.



Gelin Nurcan Ünal, "Yediğimiz yemekten zehirlendik. En mutlu günümüz bize zehir oldu” diye sitem etti.



Uzman Doktor Mehmet Çalar Özgür, besin rahatsızlananlara besin zehirlenmesi teşhisi konuduğunu söyledi.



Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise, “Akşam saatlerinde yaşanan zehirlenme vakası nedeniyle gerekli soruşturma başlatıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre hayati tehlikesi olan yok. Düğün yemeğinden olduğu tahmin ediliyor. Bütün yemek ve içecek çeşitlerinden numuneler alınarak Tarım İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Zehirlenmeye neden olan yiyecek ve içeceklerin nereden temin edildiği araştırılıyor” denildi.



Öte yandan Vali Mehmet Emin Bilmez de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.