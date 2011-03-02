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Bu kez de tersi oldu, boşandığı kocasını hastanelik etti

İstanbul’da Kağıthane'de boşandığı eşi eve gelip çocuğunu götürmeye kalkışınca anne, eski eşinin başına sert bir cisimle vurarak dövdü.

02 Mart 2011 02:00

T24 - İstanbul’un Kağıthane ilçesinde boşandığı eşi eve gelip çocuğunu götürmeye kalkışınca anne, eski eşini başına sert bir cisimle vurarak dövdü. 

İddiaya göre, M.C. çocuğunu görmek için eski eşi E.A.'nın evine geldi. M.C., çocuğunu yanında götürmek istediğini söyleyince tartışma çıktı.

Büyüyüp kavgaya dönüşen olayda E.A. ve annesi genç adamın başına sert bir cisimle vurarak, dövmeye başladı.

Yüzü gözü kan içinde kalan adam polislerce hastaneye götürüldü. Muayene edilen M.C. daha sonra karakola getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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