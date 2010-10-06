-BU KEZ DE KAMERALARI PEMBE BEZLE KAPATTILAR VAN (A.A) - 06.10.2010 - Van'da İl Genel Meclisi salonuna takılan güvenlik kameralarını önceki gün kar maskesi takarak protesto eden BDP'li meclis üyeleri, bu kez de kameraları pembe bezle kapattılar. Van İl Genel Meclisi'nin 4 Ekim Pazartesi günü tamamlanamayan Ekim ayı olağan toplantısı bugün 26'sı BDP'li 35 meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı salonuna kendilerinden habersiz güvenlik kamerası yerleştirildiğini ileri süren meclis üyeleri, salondaki 5 güvenlik kamerasının üzerini ''pembe bezler''le kapatarak toplantıyı gerçekleştirdi. BDP Grup Sözcüsü Faruk Gören, gazetecilere yaptığı açıklamada, meclis salonuna kameraların yerleştirilmesi veya çıkarılmasının kendi kararlarıyla gerçekleşecek bir durum olduğunu belirterek, kameraların üzerini bezle kapatıp görüntü alınmasına engel olduklarını ifade etti. İl Genel Meclisi salonunda, 4 Ekim'de düzenlenen toplantıda BDP'li 23 meclis üyesi, salona kendilerinden habersiz güvenlik kamerası yerleştirildiğini öne sürerek, toplantıya kar maskeleriyle katılmıştı.