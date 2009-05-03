Bu kez de insandan domuza bulaştı!

Domuz gribi salgının baş gösterdiği günden bu yana en şaşırtıcı gelişme dün Kanada'nın Alberta eyaletinden geldi.



Meksika'dan tatilden dönen eyaletteki bir domuz çiftliği işçisinden, çiftlikteki domuzlara virüs bulaştığı açıklandı. Olay, hastalık belirtileri bulunan işçinin, hastaneye gitmesi üzerine patlak verdi.



Kanada Gıda Kontrol Ajansı Başkan Yardımcısı Dr. Brian Evans yaptığı açıklamada, gıda kontrolörlerinin, işçinin çalıştığı çiftlikteki incelemelerinde, domuzlarda virüs saptadıklarını söyledi.



Dr. Brian Evans, "Yaptığımız araştırma sonucu, 12 Nisan'da Meksika'dan tatilden dönen ve 14 Nisan'da işine başlayan bir işçide, domuz gribi virüsü belirlendi. Virüsün ilk defa ve şaşırtıcı şekilde insandan hayvana geçtiğini de belirlemiş olduk" dedi.



Eyalet Sağlık Birimi yetkilileri de, 2 bin 200 hayvanın bulunduğu çiftlikte belirlenen 200 civarındaki virüslü domuzun diğerlerinden ayrıldığını ve itlaf edileceklerini açıkladı.





