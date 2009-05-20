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Dünya

Bu kez de domuzları canlı canlı gömdüler

Kuş gribi sırasında kümesli hayvanlar diri diri gömülüyordu, şimdi de aynı katliam domuzlara yapılıyor

20 Mayıs 2009 03:00

Mısır hükümeti dünyada giderek yayılan domuz gribini önlemek için ülkedeki 250 bine yakın domuzu itlaf kararı alırken, hayvanların kamyona doldurulduktan sonra kepçelerle canlı canlı toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Domuz katliamı Mısır'daki bir kanal tarafından görüntülenirken büyük tepki topladı.

Mısır hükümeti kısa süre önce domuz gribinin yayılmasını önlemek için ülkedeki 250 bine aşkın domuzu itlaf etme kararı aldı. Karar kısa sürede yürürlüğe konulurken başkent Kahire'de 400'ü aşkın kişi çiftliklerdeki domuzları almaya gelen polislerle çatıştı.



Çiftliklerde el konulan domuzlar kamyonlara yüklenirken, çöle götürüldükten sonra kepçelerle açılan çukurlara diri diri atılarak itlaf edildi. Mısır'daki bir kanal tarafından görüntülenen ve ülkedeki gazetelerde yayınlanan domuz katliamı, Batı'da da yankı buldu.

Almanya'daki çeşitli kuruluşlar binlerce hayvanın üst üste kamyonlara yüklenerek kepçelerle diri diri toprağa gömülmesine tepki gösterdi.

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