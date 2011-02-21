T24 - Genel kurul seçimleri öncesi önce ‘erotik şantaj’ iddialarıyla karışan Anadolu Kulübü, bu kez de ‘dayak’la gündemde.



İddiaya göre, seçimler için gelenlerin konakladığı oteli basan silahlı kişiler, otelin müdürü ve üç çalışanı sille tokat dövdüler.



Büyükada’daki Anadolu Kulübü, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan şantaj iddialarının ardından, bu kez de genel kurul seçimleri için adaya gelenlerin konakladığı bir otelin müdürü ve 3 çalışanının dövülmesiyle gündeme geldi. Ellerinde silahla oteli bastıkları iddia edilen Anadolu Kulübü’nün işletme müdürü ve beraberindeki 7 kişi ifade verdi.



1926’da Atatürk’ün emriyle kurulan, başkanları arasında İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de bulunduğu Anadolu Kulübü’nün yakınındaki Prince Otel’in müdürü Bekir İpek ve 3 çalışanı dün Anadolu Kulübü İşletme Müdürü Gürkan Akbay ve beraberindeki 7 kişiden dayak yedikleri iddiasıyla Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.





Muhalife karşı mühür



Otelin güvenlik kamerasındaki saldırı görüntülerini de polise teslim eden Bekir İpek, muhalifleri ağırlamamaları için mühürlendiklerini de iddia ederek şunları söyledi:



“Bizim otel 19 Şubat’ta saat 11.00 sıralarında belediye ekiplerince mühürlendi. Saat 15.00 sıralarında gelen belediye görevlileri, otel müşteri listesini Anadolu Kulübü Müdürü Gürkan Akbay’a vermemi istediler. Gürkan Akbay, ‘Açık konuşayım. Muhaliflerden herhangi biri kalırsa otelini mühürletirim’ dedi. Ben de ‘Zaten mühürlendi, daha önce söyleseydiniz hassasiyet gösterirdim’ dedim.





‘Bekle geliyorum’



Saat 20.30 sıralarında konuşmak için Anadolu Kulübü’nü aradım. Gürkan Bey nerede olduğumu sordu. Ben de otelde olduğumu söyledim. ‘Bekle geliyorum’ dedi. 10 dakika sonra Gürkan Bey yanında 7 kişiyle otele geldi. İçlerinden dördü hiçbir şey söylemeden üzerime saldırdı. Gürkan’ın şahıslara ‘Vurun’ diye bağırdığını duydum. Otel çalışanları Köksal Kaya, Uğur Tütüneker Karaca ve Kemal Can yardım etmeye çalıştı. Şahıslar onları da dövdü. Bizi dövenlerin arasındaki Mazhar Algün, Köksal Kaya’nın başına tabanca kabzasıyla vurdu. Gelen bir kişinin elinde tabanca gördüm. Otele de zarar verdikten sonra gittiler.” Şikayet üzerine polisce alınan 7 kişi, savcılık talimatıyla serbest bıraktı.





