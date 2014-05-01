Bu kez de 'çantalı kadın'ın direnişi sembol oldu

Ankara'daki 1 Mayıs müdahalesi sırasında polise karşı gösterdiği bireysel direniş objektiflere yansıyan ve bu esnada kolundaki çantayı hiç çıkarmayan bir kadın Gezi eylemlerinde sembolleşen 'kırmızılı kadın' ve 'siyahlı kadın'ı hatırlattı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Kızılay'da kutlamak isteyen eylemcilere polis Kızılay girişinde müdahale etti.



Elinde çantası ve kimliği ile polise karşı tepkisini gösteren bir kadın tek kişilik eylem yaptı.



Polislerin önünde eylem yapan çantalı kadın önce ayakta bekledi daha sonra ise oturma eylemi yaptı.



Polisin uyarılarına rağmen eylemini devam ettiren kadına TOMA tazyikli su ile müdahalede bulundu.



Kadının bu görüntüsü Gezi olayları sırasında sprey biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edilen ‘Kırmızılı Kadın’ ve ‘Siyahlı Kadın'a benzetildi.