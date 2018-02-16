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Spor

Bu kez de 2002 doğumlu sporcu madalya sahibi oldu!

Olimpiyatlarda 'milenyum' rüzgarı esmeye devam ediyor

16 Şubat 2018 14:49

Kış Olimpiyatları'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Olimpiyatlara genç sporcuların aldığı madalyalar da damga vuruyor. 16 yaşındaki Fransız sporcu Julia Pereira de Sousa Mabileau gümüş, 24 yaşındaki Çek Eva Samkova da bronz madalyanın sahibi oldu.

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda İtalyan Michela Moioli, kadınlar snowboard krosta altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde, Phoenix Park'ta piste çıkan 22 yaşındaki Moioli kariyerinin ilk olimpiyat altınına uzanırken, İtalya oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti.

2006 Torino'nun gümüş madalyalı ismi ABD'li Lindsey Jacobellis ise dördüncü sırada kaldı.

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2018 Kış OlimpiyatlarıPyeongChangGüney KoreOlimpiyatskiJulia Pereira de Sousa Mabileau

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