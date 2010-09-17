-BU KEZ CENAZEDE PATLAMA YÜKSEKOVA (A.A) - 17.09.2010 - Hakkari'deki patlamada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesinin toprağa verildiği Yüksekova ilçesinde, polisin, izinsiz gösteri yapan gruba müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 6'sı polis 10 kişi yaralandı. Hakkari'ye 28 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Cani Dayan ile Semiha Dayan'ın cenazeleri, Hakkari Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yüksekova'ya getirildi. Kışla Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan cenazeler, vatandaşlar tarafından Akalın köyü mezarlığına götürüldü. Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından kalabalığın, ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçtiği sırada, Cengiz Topel Caddesi'nde toplanan bir grup, caddede güvenlik önlemi alan polise taşla saldırdı. Polisin, caddede toplanan göstericilere basınçlı su ve biber gazı ile müdahalesi sırasında, Gever İş Merkezi yakınındaki taksi yazıhanesinde patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemeye göre, 6'sı polis 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın ardından havaya uyarı ateşi açan polis, göstericileri ara sokaklara dağıttı. İlçe merkezindeki gösteriler devam ediyor.