Bu kez Bayern farklı kazandı



Bundesliga 27. hafta karşılaşmalarında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yenerek ikinciliğe yükselirken, Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Wolfsburg liderliğini korudu.



Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı farklı mağlubiyetler sonrası zor günler yaşayan Beyern Münih, kendi sahasında oynadığı lig maçında Eintracht Frankfurt'u Franck Ribery, Luca Toni, Lucio ve Bastian Schweinsteiger'in attığı gollerle 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.



Bu sonuçla Bayern Münih, puanı 51 olan ve deplasmanda Stuttgart'a karşı mücadele edecek olan Hamburg'un önünde ikinciliğe yerleşti.



Wolfsburg ise Borussia Mönchengladbach deplasmanında, Dzeko ve Riether'in attığı gollerle galip gelirken 54 puanla liderliğini sürdürdü.



Hannover' deplasmanda 2-0 yenilen Hertha Berlin de 49 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Hertha Berlin'de 89. dakikada Andrey Voronin kırmızı kart gördü.



Bochum ise deplasmanda ligin güçlü takımlarından Hoffenheim'i 3-0 yenmeyi başararak düşme hattından üst sıralara doğru tırmanmaya başladı. Bu karşılaşmanın 62. dakikasında Hoffenheim'lı Ramazan Özcan, Per Nilson'un yerine oyuna girdi.



Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda ise Nuri Şahin'in 90 dakika forma giydiği maçta Dortmund, Daum ve Ümit Özat'ın takımı Köln'ü 3-1 mağlup ederken, Halil'in 74.dakikada sakatlandığı maçta Schalke, Karlsruhe'yi 2-0 'la geçti.



Çağdaş Atan'ın takımı Energie Cottbus ise Arminia Bielefeld'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.



GÜNÜN SONUÇLARI



Borussia Mönchengladbach: 1 - Wolfsburg: 2

Bayern Münih: 4 - Eintracht Frankfurt: 0

Hanover: 2 - Hertha Berlin: 0

Schalke: 2 - Karlsruher: 0

Energie Cottbus: 2 - Arminia Bielefeld: 1

Borussia Dortmund: 3 - Köln: 1

Hoffenheim: 0 - Bochum: 3