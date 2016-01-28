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Bu kez ‘Başbakan Erdoğan’a hakaret cezası

Sanık, 10 bin 520 lira para cezasına çarptırıldı

28 Ocak 2016 20:30

Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan’a hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılan A. K., "Kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan 10 bin 620 lira para cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Arzu Kaya’nın haberine göre, Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A. K. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunması sorulan A. K., 'susma hakkını' kullanmak istediğini söyledi. Sanık avukatı Mehmet Emin Uçbağlar ise sanığın paylaşımları nedeniyle suç unsuru olan 'kamu barışının' bozulup bozulmadığının araştırılmasını istedi. Son sözü sorulan A. K., "Savunma yapmak istemiyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da istemiyorum" dedi.

Kararını açıklayan hakim, A. K.'yu, 'Kamu görevlisine karşı alenen hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 531 gün adli para cezasına çarptırdı. Hakim, cezayı günlüğü 20 liradan 10 bin 620 liraya çevirerek, bu cezanın 24 eşit taksitte ödenmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ise beraatine hükmetti.

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