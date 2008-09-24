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Spor

'Bu kez ayrılmak istiyorum'

24 Eylül 2008 03:00

Katar'ın Al Sadd Kulübü'nün transfer etmek istediği Trabzonspor'un Gineli oyuncusu İbrahima Yattara, hem kendisi hem de Trabzonspor için büyük bir teklif aldığını ve bu kez Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini söyledi.



İbrahima Yattara, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar her şeyi Trabzonspor'da kazandığını belirterek, "Her şeyi bana bu takım verdi. Ama futbol hayatı böyle. Ben aileme, ülkemdeki yakınlarıma bakıyorum. Hem Trabzonspor için hem de benim için büyük bir teklif geldi. Bunun için çok mutluyum. Bu sefer Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum" dedi.

Katar kulübünün teklifini değerlendirmek istediğini ve Trabzonspor'un kararını beklediğini ifade eden Yattara, "Çok iyi bir teklif. İnşallah Trabzonspor kabul eder ve ben de ondan sonra giderim. Yönetimin kararını bekliyorum. Bugün bu iş netleşecek. Benim işim futbol oynamak. Sorun çıkarmam. Gitmesem de futbol oynamaya devam ederim. Ekmek paramı bu işten kazanıyorum. Mecbur oynayacağım" diye konuştu.

Basın toplantısını Trabzonspor taraftarından izin almak için düzenlediğini kaydeden Yattara, şunları söyledi:

"Trabzonspor taraftarının beni çok sevdiğini biliyorum. Ben de onları seviyorum. Ben onlardan izin almak için bu toplantıyı düzenledim. Futbol hayatı bu. İnsanlar beni yanlış anlamasınlar. Son maçlarda cip alınmadığı için oynamadım diye yazılanlar doğru değil. Maçtan 5 gün önce araba aldım. Herkes Ankaragücü maçında sakatlandığımı biliyor. Sakatlığım nedeniyle oynayamadım. 5 sene Trabzonspor'da oynadım. Bu yıl 6. yılım. Trabzonspor'da mutlu günler geçirdim. Bugüne kadar çok teklif aldım ama bu teklifler zayıf tekliflerdi. Bu sefer büyük bir teklif ve bunu değerlendirmek istiyorum."

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