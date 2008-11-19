Bu kez Aslan güldü



Teledünya Türkiye Kupası 2. etap karşılaşmasında Galatasaray Erkek Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Erkek Volaybol Takımı, Burhan Felek 50. Yıl Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiler ve derbi maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.



Karşılaşmaya çok etkili başlayan Galatasaray, ilk seti 27-25, ikinci seti de 25-15 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, bu seti 25-21 kazanarak maçı dördüncü sete götürdü. Son sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Galatasaray, 25-20'lik skorla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti. Fenerbahçe ise bu yenilgiyle kupaya veda etti.



Galatasaray, Aroma Erkekler Voleybol 1.Ligi'nde son oynadığı karşılaşmada Polis Akademisi ve Koleji'ni 3-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ise MEF Okulları'nı 3-0'la geçmişti.



FENERBAHÇE: 1 - GALATASARAY: 3



Salon: Burhan Felek 50. Yıl

Hakemler: İlhami Şenyurt, Erdal Akıncı

Fenerbahçe: Burak, Coskovic, Fatih, Billings, Grbic, Hakan (Serkan, Emre, Barış)

Galatasaray: Ali, Turgay, İbrahim Ak, Krnic, Fuente, Ahmet (Güray, İbrahim Emet, Caner, Kemal)

Setler: (25-27, 15-25, 25-21, 20-25)

Süre: 109 dakika (30, 24, 29, 26)



