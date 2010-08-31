-BU KEZ "POTA"DA KARŞI KARŞIYALAR İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (B) Grubu'nda 3 günlük maratonun ardından verilen 1 günlük ara sonrası mücadeleye yarın devam edilecek. Şampiyonada tüm dünyanın merakla beklediği ABD-İran maçı da yarın yapılacak. NBA oyuncularından kurulu takımıyla şampiyonanın favorilerinden olan ABD ile Asya Şampiyonası'nda iki kez üst üste şampiyon olan İran arasındaki karşılaşma, sonucundan çok "1 Eylül Dünya Barış Günü" mesajıyla ön plana çıkacak. İki ülke arasında zaman zaman yaşanan politik gerilim sonrası oynanacak maçın sonucundan çok, mesajı ön plana çıkacak. ABD-İran karşılaşması, Dünya Barış Günü'nün kutlanacağı 1 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Sporun dostluk, centilmenlik mesajının ön plana çıkacağı karşılaşma, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. -İKİ TARAF DA SPOR OLARAK GÖRÜYOR- ABD ve İranlı teknik heyet ve oyuncular, bu önemli karşılaşma öncesi karşılaşmanın politik yanının olmadığını, sadece bir maç yapacaklarını söylediler. ABD Antrenöre Mike Krzyzewski, İran ile yarın yapacakları maç konusundaki soruyu, "Biz ABD askeri güçler takımı değiliz. Basketbolcuyuz. Bu işin politik yönünün olmadığını düşünüyorum. Olaya sportmence bakıyoruz" diye yanıtladı. İranlı oyuncu Arsalan Kazemi ise bu konuda, "Bu iki ülkenin devletleri arasındaki bir durum. İnsanlarla veya sporla alakası yok" şeklinde konuştu. Biz sadece çıkıp iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Bütün arzumuz bu" açıklamasında bulundu. -ABD LİDER, İRAN TEK GALİBİYETTE- (B) Grubu'nda yer alan iki takımdan ABD, 3 maçını da kazanarak lider durumda bulunurken, İran ise aldığı tek galibiyetle 5. sırada yer aldı. Grubundaki ilk karşılaşmasında Hırvatistan'ı 106-78 mağlup eden ABD, Slovenya'yı 99-77 ve Brezilya'yı da 70-68 mağlup etti. ABD'nin yarınki rakibi İran ise ilk mücadelesinde Brezilya'ya 81-65, ikinci maçında Hırvatistan'a 75-54 mağlup oldu. Tunus'u 3. maçta 71-58 mağlup eden İran, böylece şampiyonadaki ilk galibiyetine imza attı.