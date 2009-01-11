Bu keçiyi almak için torpil gerek!

Şerafettin Erbayram, litresini 1 liraya aldığı çiğ keçi sütü ile Bolana markası altında süt ve peynir ürettiklerini, sucuk yapmaya da başladıklarını söyledi.



Devletin, ormanlara zarar verdiği için kıl keçisi sayısını altı milyondan bir milyona indirme kararının ardından, üstün verimli Saanen cinsi beyaz keçiler kıymete bindi.



Damızlık Saanen keçi almak için bekleme sırası uzayınca, torpil arayanlar çoğaldı. Avustralya’dan uçakla keçi ithalatı başladı.



Köylerden topladığı safkan Saanen keçilerle, Bolu’da ilk damızlık çiftliğini kuran Şerafettin Erbayram, üç Saanen keçinin bir inek kadar kazanç sağladığını belirterek şöyle dedi:

“1200’ü sağmal, 2 bin keçimiz var. Kanada’dan ithal ettiğimiz spermle sürüyü yeniliyoruz. Hedefimiz 5 bin keçi. Bunlar, 20-40 adetlik sürüler halinde sözleşmeli besicilik yapan aileler tarafından besleniyor. Damızlık dişi keçi fiyatı 600 TL. Talepleri sıraya koymak zorunda kaldık.”



Damızlık uçakla geldi



Besicilik yapmak için çiftlik kuran firmalara damızlık temin eden Ege Vet Hayvancılık Genel Müdürü Tahir Yavuz, Saanen yatırımının kârlı bir iş olduğunu belirterek, “Avustralya’dan satın aldığımız 30 damızlık Saanen’i uçakla yurda getirdik. Bir keçinin maliyeti 1360 Avustralya doları oldu” dedi.



Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Özer Türer de, “2 inek parası ile 15 keçi alırsınız. 6 yılda, keçi sayısı 15’den 564’e, inek sayısı 2’den 15’e çıkar. Keçilerin değeri 461 bin TL, ineklerin değeri ise 60 bin TL olur. Keçilerden 400 ton süt alırken, ineklerden 90 ton süt alırsınız. İnek sütünün kilosu 60 kuruş, keçi sütünün kilosu ise 120 kuruş” dedi.

