Bu kazaya kendisi bile şaşırdı

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş\'ta boş yolda yavaş yavaş ilerleyen taksi, park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Araçtan yara almadan çıkan taksi sürücüsü, yaptığı kazaya kendisi bile şaşırdı.

Kaza, Muallim Naci Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Selahattin Özdemir yönetimindeki taksi, boş yolda oldukça yavaş ilerlemesine rağmen yol kenarında park halindeki araca çarptı. Taksi bir anda takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevrede bulunanlar hemen sürücünün yardımına koştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanlarıyla taksiden çıktı. Sürücü Selahattin Özdemir bile yaptığı kaza karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaza nedeniyle Muallim Naci Caddesi\'nde trafik bir süre ters şeritten yönlendirildi. Kaza yapan aracın kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.