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BU KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDULAR

  Haber:  Taner YENER- Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Avcılar  D-100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten yan yola düştü

01 Nisan 2018 15:22

 

Haber:  Taner YENER- Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Avcılar  D-100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten yan yola düştü. Kazada  otomobilin sürücüsü baba ile oğlu kazayı yara almadan atlattı.
D-100 karayolu Denizköşkler Mevkii’nde saat 07.45 sıralarında meydana gelen kaza, iddialara göre şöyle gelişti. Küçükçekmece istikametine gitmekte olan içinde iki kişinin bulunduğu 34 UB 4979 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil daha sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten yan yola düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve oğlu şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kullanılamaz hale gelen otomobil polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan çevredeki bazı vatandaşlar, hafta sonu olması nedeniyle trafik akışının seyrek olduğunu belirterek, \"Hafta içi olsaydı, kaza daha kötü sonuçlanabilirdi\" dediler.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yerinden görüntü
-Kazaya karışan araçtan görüntü
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar 
 

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