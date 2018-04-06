Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birlikte çektirdiği üçlü fotoğrafla ilgili olarak "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da bu kareye girerse bu savaş yarın biter demektir" dedi.

Özkök'ün "Bu karede Esad nerede duruyor" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Demek ki bir amaç birliği var. Böyle bir amaç birliği varsa, herkes Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanaysa, herkes teröristlerin temizlenmesini istiyorsa, herkes savaşın bitmesini istiyorsa artık bu karede bir eksik var demektir. Suriye Devlet Başkanı Esad da bu kareye girerse bu savaş yarın biter demektir"