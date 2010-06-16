T24- Şırnak'ın Uludere sınır hattında sınır güvenliği kapsamında açılma çalışmaları devam eden üs bölgelerinde, terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Şırnak Asker Hastanesine sevk edilirken bölgede geniş çaplı bir arama başlatıldı.



1 UZMAN DAHA ŞEHİT OLDU





Şırnak'ın Uludere ilçesindeUludere’nin Gülyazı Köyü Karaçalı Mevkii’nde başlatılan arama çalışmaları sırasında gece saat 23.00 sralarında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Sabah saatlerine kadar süren çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 köy korucusu yaralandı. Çatışmada 3 PKK’lının da öldürüldüğü bildirildi. Bölgeye takviye birlikle gönderilerek, diğer PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürdürülüyor.



BİR YILLIK EVLİYDİ





Çatışmada şehit olan uzman çavuş Mehmet Tez'in yaklaşık 1 yıldır evli olduğu bildirildi. Saat 00.20 sularında Şırnak Uludere Gülyazı köyü Karaçallı üst bölgesinden bir terörist grubun Irak'tan yurda giriş yaptığının fark edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Mehmet Tez'in (24) Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ikamet eden yakınlarına İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Süleyman Gürz, diğer rütbeli personelle haber verdi.



Yerköy ilçesinin Belkavak köyündeki tarım alanlarında çalışmak üzere giden şehit Mehmet Tez'in babası Rasim Tez, oğlunu yaklaşık bir yıl önce evlendirdiğini; görevli olarak Şırnak'a gittiğini belirterek, ''Bu kan ne zaman duracak'' dedi.



Fenalık geçiren Anne Fatma Tez, ablası Sultan Tez, ninesi Ayşe Tez'e sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Mehmet Tez'in yakınları, jandarma tarafından köyden alınarak Yerköy ilçesindeki evlerine getirildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.



JANDARMA KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ





Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık beldesi Jandarma Karakolu'na terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.



Karakolun güney kısmındaki ormanlık alandan açılan ateşe, jandarma ekipleri anında karşılık verdi. Yaklaşık 20 dakika süren tacizin ardından terör örgütü mensupları karanlıktan da yararlanarak ormanlık alana doğru kaçtı. Güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralananın olmadığı taciz ateşi üzerine bölgeye Bulancak Jandarma Komando Birliğinden ekipler sevk edildi. Ekipler, arazide arama tarama faaliyetine başladı.



ROKETATARLA YAKALANDI





Hakkari'de Emniyet Müdürlüğü binası ve polis servislerine yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK üyesi, kent merkezinde çok sayıda silah ve mühimmatla yakalandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü binası ile polis servislerine yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere kent merkezine geldiği tespit edilen terörist, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alındı.



Ekiplerin uzun süren takibi sonrasında, akşam saatlerinde Dağgöl Mahallesi'ne doğru yaya olarak ilerleyen teröristin yakalanması için, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla operasyon başlatıldı.



Mahalledeki cadde ve sokakları abluka altına alan polis, yolda yaya olarak ilerleyen teröristi etkisiz hale getirerek, yakaladı. Teröristin üst aramasında, 1 adet roketatar ile 4 adet roketatar mermisi, 5 adet el bombası, 1adet tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi bulundu.



Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü