Bu kahvaltıdan birkaç saat sonra şehit oldular

Hakkari'de PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda 17 Eylül cumartesi günü PKK'lılarla girilen çatışmada Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuşlar Mehmet İlker Şahin, Hakkı Doğan ile uzman onbaşı Hüseyin Efe birlikte çekildikleri kahvaltı fotoğrafından sadece birkaç saat sonra şehit oldular.

Posta'nın haberine göre, cenaze törenlerinin ardından toprağa verilen kahraman askerler geride gözü yaşlı eş ve çocuklar bıraktı. Dün bu üç kahramanın aynı gün Ağaçdibi kırsalında çatışmadan bir kaç saat önce birlikte yaptığı son kahvaltının fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Derin Kuvvetler rumuzlu askeri paylaşımlar yapan bir hesapta yayınlanan fotoğraf ‘Şehitler Sofrası’ başlığıyla paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre bu son fotoğrafın çekildiği bölgede bir kaç saat sonra çıkan çatışmada uzman erbaşlar Şahin, Doğan ve Efe şehit olarak hayatını kaybetti.

Kış üslenmesinin merkezi

Üç kahraman askerin şehit olduğu Hakkari Ağaçdibi’nin bölge sorumlusu “Çekdar” kod adlı PKK'lı, Kurban bayramın birinci günü Hakkari Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı. Güvenlik birimleri, Ağaçdibi bölgesinin PKK açısından kış üslenmesinin yapıldığı önemli bir yer olduğunu belirtiyor. Bölge sorumlusunun yakalanmasının ardından düzenlenen operasyonlarla PKK’nın bu bölgedeki varlığına önemli bir darbe indirildi.

Üç çocuğu yetim kaldı

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin, memleketi Mersin’inSilifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Kastamonu’dan Hakkari’ye tayin olan 29 yaşındaki Mehmet İlker Şahin arkasında gözü yaşlı bir eş bırakırken, 5 yaşındaki ikiz kızları Elçin ve Ecrin ile 1 yaşındaki oğlu Yusuf Ali ise yetim kaldı. Şahin eşi Özlem Şahin cenazede eşinin tabutuna sarılıp ağlarken, “Çok güzel bir yere gittin” diyerek ağıt yaktı.

"Ağlayıp onları sevindirmeyeceğiz"

Şehit Jandarma Erbaş Hakkı Doğan’ın cenaze töreninde 24 yaşındaki şehit Doğan’ın gözü yaşlı annesi Medine ile babası Erol Doğan gözyaşlarına boğulmuştu. Cenazede konuşan 24 yaşındaki şehit Hakkı Doğan’ın dayısı Hasan Uğur yeğenini, “Bugün şahadet haberini aldık. Ne mutlu ki Rabbimize bize böyle bir şey nasip etti, yıkılmayacağız. Gördüğünüz gibi ağlamıyoruz. Herkes dimdik ayakta duruyor. Vatanı bölmek isteyenleri sevindirmeyeceğiz. Vatan sağ olsun ne diyelim. Rabbim şefaatine nail eder, mekanı cennet olur inşallah” diyerek uğurlamıştı.

Çankırılı olan 24 yaşındaki şehit jandarma uzman onbaşı Hüseyin Efe ise son yolculuğuna Çankırı’da uğurlandı. Mustafa ve Ayşe Efe çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Hüseyin Efe’nin geride kendinden küçük 2 kız kardeşi kaldı. Helallik alınması sırasında gözyaşlarına boğulan baba Mustafa Efe ve anne Ayşe Efe’yi teselli etmeye çalışırken, acılı babaya “Dik dur düşmanlar seni dimdik ayakta izlesin” diyerek destek verdi.