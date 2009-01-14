Bu kadarına pes!

Futbol maçlarında çıplak taraftarlara sıkça rastlanır, ama bu kadarına da pes doğrusu!.. Fanatik taraftarın böylesi! - VİDEO
Sahaya giren çıplak taraftarlar maçların vazgeçilmezi olurken, Almanya'da oynanan maçta fanatik taraftar bunun suyunu çıkardı.
Hannover - Osnabrück hazırlık maçında fanatik bir Hannoverli taraftar, soğuk havaya rağmen tribündekilere striptiz yaptı.
Hannover'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçta fanatik tarftar tezahüratların eşliğinde üstündeki giysileri yavaş yavaş çıkardı ve çırıpçıplak kaldı. Çılgın taraftarın aşırı derecede alkollü olduğu belirtildi.