Bu kadarına pes!

Sahaya giren çıplak taraftarlar maçların vazgeçilmezi olurken, Almanya'da oynanan maçta fanatik taraftar bunun suyunu çıkardı.Hannover - Osnabrück hazırlık maçında fanatik bir Hannoverli taraftar, soğuk havaya rağmen tribündekilere striptiz yaptı.Hannover'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçta fanatik tarftar tezahüratların eşliğinde üstündeki giysileri yavaş yavaş çıkardı ve çırıpçıplak kaldı. Çılgın taraftarın aşırı derecede alkollü olduğu belirtildi.