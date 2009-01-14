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Spor

Bu kadarına pes!

Futbol maçlarında çıplak taraftarlara sıkça rastlanır, ama bu kadarına da pes doğrusu!..

14 Ocak 2009 02:00

Futbol maçlarında çıplak taraftarlara sıkça rastlanır, ama bu kadarına da pes doğrusu!..

Fanatik taraftarın böylesi! - VİDEO

Sahaya giren çıplak taraftarlar maçların vazgeçilmezi olurken, Almanya'da oynanan maçta fanatik taraftar bunun suyunu çıkardı.

Hannover - Osnabrück hazırlık maçında fanatik bir Hannoverli taraftar, soğuk havaya rağmen tribündekilere striptiz yaptı.

Hannover'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçta fanatik tarftar tezahüratların eşliğinde üstündeki giysileri yavaş yavaş çıkardı ve çırıpçıplak kaldı. Çılgın taraftarın aşırı derecede alkollü olduğu belirtildi.

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