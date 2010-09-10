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Spor

Bu kadar kolay olacağını düşünmüyorduk

Kerem Gönlüm: 'Final düşüncesi bizde büyük heyecan yarattı, ne olursa olsun her zamanki gibi başarılı savunma yapacağız.'

10 Eylül 2010 03:00

T24- Hürriyet gazetesi yazarı Ali Can Yaycılı, Dünya Basketbol Şampiyonası'na damgasını vuran '12 Dev Adam'ın başarısında büyük bir pay sahibi olan Kerem Gönlüm ile yarı final öncesi konuştu.


İşte Kerem Gönlüm'ün maç şampiyona ile ilgili açıklamaları:


- Final öncesi son virajdayız. Sırbistan maçı ile ilgili neler düşünüyorsun? Takımın havası nasıl?

Yarı finaldeyiz. Turnuva ilk başladığında hedefimiz madalya almaktı. Ancak işimizin bu kadar kolay olacağını düşünmüyorduk. Taraftar mükemmel. Bizim de oyunumuz güzel. Bu ikisi birleşince de ortaya mükemmel bir enerji çıkıyor. Artık son 4’e kalındığı için her takım çok güçlü ancak biz her zamanki gibi kazanmak istiyoruz.


- Teodosic için özel bir önlem alınacak mı?

Tabii ki bugün idmanda koç gerekli önlemleri almamızı söyleyecektir ama biz oyuncu oyuncu ayırmayacağız. Her zaman yaptığımız katı, sert ve başarılı savunmayı yine yaparak maçı kazanacağız.


- Final sizi heyecanlandırıyor mu?

-Tabii ki mükemmel bir düşünce. Şu anda bile hepimizin aklında o var. Ancak işimizin henüz bitmediğini ve kolay olmadığını biliyoruz.


- Sırbistan’ı yenip finale kalırsak hangi takıma rakip olmak istersin?

Tabii, Amerika ile oynamak istemem ama bir bakıma da isterim. Herkesi yendik, onları da yenmek istiyoruz. Sonuçta onlar da yenilmeyecek bir takım değiller. Ancak rakip kim olursa olsun biz bu kupayı istiyoruz.

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