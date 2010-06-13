'Bu kadar eşyayı nereden buldun?'

T24 - Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in eşi Sevil Örnek’e ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle, emekli Tümgeneral İlker Güven’in boşanma davasının sürdüğü eşi Sunahanım Güven’e 2 yıl hapis istemiyle ‘hakaret’ davası açıldı. Sunahanım Güven’in “22 parça pırlanta takı ile 110 bin doları geri vermedi” sözleri üzerine ifade veren Sevil Örnek, “Sunahanım Güven, bu kadar değerli eşya ve parayı nereden bulduğunu açıklasın” dedi.



Emekli Tümamiral İlker Güven’in boşanma davası süren eşi Sunahanım Güven hakkında, emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in eşi Sevil Örnek’e ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle 2 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sunahanım Güven’in Sevil Örnek hakkında söylediği, “Takıp iade etmek üzere aldığı 22 parça pırlanta takı ile 110 bin doları geri vermedi” sözleri ikili arasındaki tartışmayı yargıya taşımıştı. Soruşturma kapsamında ifade veren Sevil Örnek, “Sunahanım Güven, bu kadar değerli eşya ve parayı nereden bulduğunu açıklaması gerekir” dedi.





Davanın tanığı oldu



Sevil Örnek ile Sunahanım Güven arasındaki medyaya da yansıyan tartışma Örnek’in Sunahanım Güven ve eşi İlker Güven arasında süren boşanma davasında tanık gösterilmesiyle başladı. Sunahanım Güven, davaya dilekçe vererek, Sevil Örnek’in kendisinden takıp iade etmek üzere aldığı 22 parça pırlanta takı ile 110 bin doları kendisine geri vermediğini söyledi. Sevil Örnek, bu dilekçenin ardından davada tanıklık yaptı.





Suç duyurusu



Sevil Örnek, medyaya yansıyan tartışmanın alevlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunarak, Sunahanım Güven’in ‘iftira ve hakaret’ suçlarını işlediğini öne sürdü. Sevil Örnek, savcılığa verdiği ifadesinde ise şunları söyledi: “Eşlerimizin meslektaş olmaları sebebiyle kendisini 9 yıldır tanırım. Ancak 6 yıldır görmedim. Geriye kalan zaman dilimi içinde ise 3-4 defa gördüm. Herhangi bir samimiyetim yoktur. ‘22 adet pırlantamı geri vermedi. 110 bin doları iade etmedi’ sözlerinin hiçbir delili yoktur. Neden böyle bir isnatta bulunmuş tahmin edemiyorum.”





Sunahanım cevaplasın



Sevil Örnek, ifadesinde Sunahanım Güven’in şu sorulara yanıt vermesini de istedi: “Bu takı ve parayı hangi subayla göndermiş açıklasın. Bu kadar değerli eşya ve parayı nereden bulduğunu açıklaması gerekir. Madem gönderdiği şeylerin hiçbirisi iade edilmemiş. 1,2,3’üncü eşyayı verdikten sonra iade edilmemesine rağmen geriye kalanları neden vermiş. Eşim emekli olduktan 2 sene sonra bu iddialarda neden bulundu. Galiba Sunahanım Güven eşinin boşanma davasını açmasının benden kaynakladığını düşünüyor, sadece beni değil, eşinin bütün ailesini de benzer şekilde suçluyor.”





‘Mağazaya git’ dedi



Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sunahanım Güven ise kendisini şöyle savundu: “Bazen eşimin bazen de eşinin emir subayı ile 22 adet pırlantayı Sevil Örnek’e gönderdim. Hiçbirini iade etmedi. 2004 yılının ortasında beni arayarak kardeşinin Nişantaşı’nda bir mağazası olduğunu, komutan eşlerinden sadece beni davet ederek iyi alışveriş yapmamı söyledi. Mağazaya gitmedim. Bana telefon ederek gitmemem nedeniyle aramızın bozulduğunu, alışveriş yapmak için yurt dışına gideceğini, daha sonra vermek üzere 150 bin dolar istediğini anlattı. Eşim İlker Güven ilişkide bulunduğu değişik kişilerden 110 bin dolar hazırlayarak Sarıyer Orduevi’nde emir subayı vasıtasıyla Sevil Örnek’e teslim etti.”





İddianame hazır



Müşteki, şüpheli ve tanık ifadelerinin ardından soruşturmayı tamamlayan Şişli Cumhuriyet Savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı’nın hazırladığı iddianamede, bir gazetede “Sevil Örnek pırlantalarımı aldı” başlığı altındaki sözlerine yer verilerek, Güven’in, Sevil Örnek hakkında herhangi kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile sabit olmayan ve müştekinin toplum içerisinde onur ve şerefini zedeleyici mahiyette iddia ve beyanlarda bulunarak, eleştiri sınırlarını da aşmak suretiyle alanen hakaret suçunu işlediği ileri sürüldü. İddianamede, Sevil Örnek’in, Güven’in iftira suçunu işlediği iddiasında bulunduğu hatırlatılarak, “En son 2004’te meydana geldiği iddia edilen olay ile ilgili beyanların bir bütün olarak değerlendirildiğinde hakaret suçu kapsamında kaldığı” denildi.





Eşim İlker ‘Pırlantayı verme şahit ol’ demiş



- EŞİ İlker Güven’le boşanma davası halen süren Sunahanım Güven, 3 ayrı gazeteye verdiği demecinde, Sevil Örnek hakkında şu iddiaları gündeme getirdi:



- 2002 ile 2004 arasında Sevil Örnek ile birlikte her katıldığımız davette üzerimde gördüğü pırlantaları çok beğendiğini söylerdi. Emir subayını gönderir, ‘O gün üzerinde taşıdığın pırlantayı gönderir misin, bir davete katılacağım. Takıp sana geri gönderirim’ derdi. Fakat aldığı 22 adet pırlantayı geri vermedi. Her aradığımda ‘Gönderirim’ derdi. En son 2007’de aradığımda ‘Göndermeyeceğim’ dedi. Şoke oldum. Sonradan öğrendim ki eşim İlker Güven, boşanma davası açtıktan sonra Sevil Örnek’e gitmiş “Sen gel mahkemede Sunahanım ‘Agresifti, kirliydi, bakımsızdı’ de o pırlantaları verme” demiş. Sevil Örnek talimatla alınan ifadesinde bu sözleri söyleyince ben de ona pırlantaları vermemek için yalancı şahitlik yaptığını söyleyince fenalaşıp yere yığıldı. Bu yaşananlar mahkemede mevcuttur.”



Konunun gündeme gelmesiyle birçok gazetecinin kendisiyle konuşmak istediği belirten Sunahanım, “Gazetecilerle telefon görüşmesi yapmış olabilirim. Yayınlamamak kaydıyla bu sözleri söylemiş olabilirim. Gerçekten Sevil Örnek’e verdiğim pırlanta ve parayı geri alamadım. Hakaret kastım yoktur” dedi.



Sunahanım Güven’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Şişli 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.







