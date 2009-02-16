Bu kadar dalgın olunmaz ki!

Binlerce hesap 10 yıldır işlem görmedi

SHÇEK bile hesabını unuttu

Bankacılık Kanuna göre, bankalarda mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibince, en son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi bulunuyor. Bankalar bu çerçevede, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayı başından itibaren internet sitelerinde yayımlamaya başladı.Listeler, 3 ay süreyle ilanda kalacak ve 15 Mayıs 2009 tarihine kadar söz konusu hesaplar için başvuruda bulunulmaması halinde bunlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilecek.A.A muhabirinin banka duyurularından derlediği verilere göre, 20 bankada 10 yıldır işlem görmeyerek zaman aşımına uğrayan hesap sayısı 103 bin 268'e ulaşıyor.En fazla mevduat unutulan banka Türkiye İş Bankası. Bu bankada, 48 bin 122'si mevduat ve alacak, 29'u emanet olmak üzere toplam 48 bin 151 hesap "zaman aşımına" tabi bulunuyor. Unutulan hesaplar sıralamasında İş Bankasını, 23 bin 888 hesapla Ziraat Bankası, 14 bin 707 hesapla Türkiye Halk Bankası, 6 bin 645 hesapla Vakıflar Bankası, 5 bin 277 hesapla Yapı ve Kredi Bankası takip ediyor.Akbank'ta unutulan hesap sayısı 923, Bayındırbank'ta 904, Eurobank ve Garanti Bankasında 470'er, Finans Bank'ta 380, Şekerbank'ta 271, ING Bank'ta 332, Denizbank'ta da 265 olarak belirlendi.Bankalarda parasını unutanlar arasında Kızılay'ın Eskişehir Şube Başkanlığı da yer alıyor.Emekli maaşları ödemesi için Hazine'den kaynak aktarılan SSK ve Bağ-Kur'un Ankara ve diğer bazı merkezlerdeki hesapları da zaman aşımıyla karşı karşıya kaldı.Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Osmaniye, Erzincan, Afyon-İscehisar Devlet Hastaneleri de sağlık alanında unutkan mudileri oluşturuyor.Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Eximbank, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Karabük, Nevşehir, Niğde, Edirne, Şanlıurfa ve Bitlis valilikleri, İstanbul ve diğer birçok ilin milli eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, Antalya ve Kayseri Cezaevi Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bazı illerin emniyet müdürlükleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çeşitli vergi daireleri, cumhuriyet savcılıkları gibi çok sayıda kamu kuruluşu da bankada hesaplarını bırakan müşteriler arasında öne çıkıyor.Hazine Müsteşarlığının da Ziraat Bankası Yenişehir Şubesindeki hesabında 10 yıldır işlem yapılmıyor. Hakkari 1. Komando Tugay Komutanlığının da aralarında bulunduğu bazı askeri birimlerin de hesapları, uyarı listelerinde bulunuyor.Adana Valiliğinin Deprem Yardım Hesabı ile Batman'da ölen öğretmen için açılan yardım hesabında dahi mevduat unutulurken, kapatılan ve mal varlıkları Hazine'ye intikal ettirilen Refah Partisinin, Vakıfbank'ın Bitlis Şubesinde hala hesabının bulunması dikkati çekiyor.CHP, DTP, DSP ve ANAP gibi siyasi partilerin yanı sıra Cem Vakfı, Aya Yorgi Kilisesi, Hasırcılar Cami Koruma Derneği, Fenerbahçe Sosyal Tesisleri, Gaziantepspor ve Narin Mensucat da değişik kesimlerden hesap unutan mudiler arasında yer alıyor.