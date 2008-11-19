'Bu kadar çirkini yok'

Christian Klien, Barcelona testinde kullandığı 2009 sezonundaki değişikliklere göre modifiye edilmiş BMW F1.08B'nin, hayatında gördüğü en çirkin F1 aracı olduğunu söyledi.



BMW Sauber'in test pilotu Klien, Barcelona testinin ilk gününde kullandığı F1.08B için esprili bir yorum yaparak, "böyle seksi bir araç görmedim. Bu herkes için çok ama çok yeni bir şey" dedi.



Hayatında bu kadar çirkin bir Formula 1 aracına rastlamadığını dile getiren Klien, "doğrusu hiçbirşey yerli yerinde değil gibi. Ama alışacağız. Mart ayındaki açılış yarışına kadar daha birçok modifikasyon yapılacak" diye konuştu.



Downforce'u azaltması için tasarlanan 2009 kanatlarıyla Katalunya pistine çıkan melez F1.08, ilk kış testinde herkesin odak noktası durumunda.



Klien, çok geniş ön kanadı ve dar arka kanadı ile alışılmadık bir görüntüye sahip olan aracın, pistte iyi tutunduğunu söyledi:



Avusturyalı pilot, "tur zamanları şu an bile hiç fena değil. Tabii ki önümüzdeki haftalarda araçta birkaç geliştirme yapılacak. Temelde dowforce bir hayli azalmış durumda ama slick lastikler bunu telafi ediyor" dedi.



Klien, özellikle yavaş virajlarda slick lastiklerin aracı pistte çok daha iyi tuttuğunu belirterek, "hızlı virajlarda ise işler biraz daha zor. Ama en büyük sorun düşük hava sıcaklığı" şeklinde konuştu.



Christian Klien, slick lastikleri ısıtma konusunda zorluk çektiğini söyledi.

