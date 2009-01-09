'Bu işleri fazla kurcalamayın!'

28 Şubat sürecinde yaşanan Köstebek Davası'nda beraat kararı veren askeri hakim binbaşı Mesut Kurşun, son Ergenekon dalgasında gözaltına alınan eski Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Erdal Şenel'in davada mahkumiyet kararı çıkması için kendilerine açık baskı yaptığını iddia etti.



Bugün gazetesinde çıkan habere göre, Şenel'in 28 Şubat'ın rüzgarını arkasına alarak kanun tanımadığını ileri süren Kurşun, Ergenekon davasına bakan Savcı Zekeriya Öz'ün çağırması halinde tüm bildiklerini açıklayacağını söyledi.

28 Şubat sürecine damgasını vuran olaylardan biri de Köstebek olayıydı. O dönemde davaya bakan mahkemenin kıdemli üyesi Askeri Hakim Binbaşı Mesut Kurşun, başından geçenleri şöyle anlattı:



"Çok fazla kurcalama..."



"Erdal Şenel beni Genelkurmay Karargahı’ndaki makamına çağırdı. Beni sigaya çekti. Anayasa'nın 138. maddesine aykırı olarak bana hesap sordu. Oysa bu madde, davaya bakan hâkimin, hiçbir şekilde baskı altına alınamayacağını söylüyor. O bana hesap sorarak 'nasıl yaparsın, ne halka yaparsın, neden yargılamaya gerek duymuyorsun, olayın üzerine neden bu kadar düşüyorsun. Çok fazla kurcalama' gibi ifadelerle tehditkar bir şekilde sigaya çekti."



Bunun üzerine "Ben hakimim, yasalardan aldığım yetkimi kullanarak yargılama yapıyorum" dediğini aktaran Kurşun, "Ben bu şartlar altında yargılama yapamam, memnun değilseniz bizi görevden alın" deyince Şenel'in “ Biz seni etkilemek istemiyoruz. Sadece olayın vahametini ifade etmek için bunları söylüyoruz" dediğini aktardı.



Karanlıkta bir şey kalmasın



Kurşun'a göre, Batı Çalışma Grubu'nca (BÇG) hazırlanan tüm plan ve projelerin altında Şenel'in imzası vardı. Şenel'in aynı zamanda bu dönemdeki tayin ve emekliliklerde de parmağı olduğu belirtiliyor. Erdal Şenel'in yaptıklarının canlı şahidi olduğunu ifade eden Karşun, "Soruşturmayı yürüten Savcı Zekeriya Öz, beni çağırırsa gider ifademi veririm. Bir hukuk devleti olan Türkiye'de hukuksuz işler yapanların bu yaptığı yanlarına kar kalmasın”diye konuştu.



Üyeler gadre uğradı



28 Şubat sürecine damgasını vuran olaylardan biri de Köstebek olayıydı. Batı Çalışma Grubu'na (BÇG) ait gizli belgeleri çalmakla suçlanan Emniyet İstihbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu ve Onbaşı Kadir Sarmusak, askerî mahkemede hâkim karşısına çıktı. Askeri hâkimler önce tutuklama, daha sonra ise beraat kararı vermişti. Bunun üzerine davaya bakan hâkimlerin bir kısmı emekli, bir kısmı da sürgün edilmişti.



Ceza gibi tayinler



Mahkeme Başkanı Tuğamiral Mehmet Celayir, süresi dolmadığı halde denizcilikte sürgün yeri olarak nitelendirilen Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderilirken, Binbaşı Hakim Mesut Kurşun, Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne üye olarak tayin edilmişti. Aynı davaya bakan Deniz Yüzbaşı Hakim Ahmet Karamanlı da 1999 yılındaki Yüksek Askeri Şura kararıyla emekli edilmişti.