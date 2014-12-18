T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Bu işin sonu yok, bütün medya hükümet medyası gibi konuşuncaya kadar devam edecek'

Gazeteci Orhan Kemal Cengiz, savaşa hazırlanır gibi yasa maddelerinin sürekli özgürlükler aleyhine değiştirildiğini söyledi

18 Aralık 2014 21:42

Bugün gazetesi yazarı Orhan Kemal Cengiz, 14 Aralık operasyonunun hukuksuz olduğunu belirterek, "Şimdi Zaman’a yapılıyor, yarın belki Cumhuriyet’e yönelik yapılacak, Hürriyet’e yönelik başka bir şey yapılacak" ifadelerini kullandı.

Aktifhaber.com’a konuşan Orhan Kemal Cengiz, 'uyduruk gerekçelerle' bir genel yayın yönetmeninin gözaltına alındığını savunarak, uzun süredir yasal düzlemde 'savaş' hazırlığı gibi yasa maddelerinin değiştirildiğini söyledi.

Orhan Kemal Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Medyaya darbe operasyonunda paralel bahane ediliyor. Şimdi Zaman’a yapılıyor, yarın belki Cumhuriyet’e yönelik yapılacak, Hürriyet’e yönelik başka bir şey yapılacak. Bu işin sonu yok. Ta ki bütün medya hükümet medyası gibi konuşuncaya kadar devam edecek. Çünkü zihniyet o. Çünkü Türkiye birkaç yıldır çok tehlikeli bir yolda ilerliyor. Gözümüzün önünde yavaş yavaş, demokrasiden, özgürlükten uzaklaşıyoruz."

 

'Şu anda yapılan basına gözdağıdır'

 

"Bir gazetenin genel yayın yönetmenini alıyorsunuz. Çok ciddi bir şey bu çok büyük bir hamle. Ve bunu böyle çok uyduruk gerekçelerle yapıyorsunuz. Ben bunları susturayım diyen bir akıl var bunun için de bahane arıyor, bütün fırsatlara bakıyor görüntüsü var şu anda. Ama Türkiye’de geçmişte Ergenekon’da, Balyoz’da birtakım hak ihlalleri oldu. Onların araştırılması Türkiye’nin menfaatinedir. Türkiye’de tarafsız, bağımsız yargıya ihtiyaç var. Şu anda yapılan çok ciddi bir şekilde basına gözdağıdır, basını susturma çabasıdır."

 

'Daha da vahim şeyler olacak böyle giderse'

 

"Çok uzun süredir yasal düzlemde bir hazırlık yapılıyor. Bu özel Sulh Ceza Mahkemeleri getirildi, avukatların sonradan belge alması kısıtlandı. Adeta bir savaşa hazırlanır gibi yasa maddeleri sürekli özgürlükler aleyhine değiştirildi. O yüzden şu an Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca’ya yapılan hukuksuzluklar çok da şaşırtıcı değil. Daha da vahim şeyler de olacak böyle giderse."

 

'Bataklıktan kurtulmak için daha beterini yaparsınız'

 

"Tamamen otoriterleşen ve attığı her adım bir diğer kötü adımı çağıran iktidar var. Özgürlükleri kısıtlamaya başladığınız zaman bir süre sonra kar topu etkisi yapar, çığ gibi büyür yaptığınız işler. O battığınız bataklıktan kurtulmak için daha beterini yaparsınız. Maalesef AKP iktidarı da böyle yapacak gibi görünüyor. Attığı adımlar bunu gösteriyor."

ETİKETLER

bugün gazetesiorhan kemal cengizekrem dumanlıhidayet karacaakpbasın özgürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24