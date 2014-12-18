'Bu işin sonu yok, bütün medya hükümet medyası gibi konuşuncaya kadar devam edecek'

Bugün gazetesi yazarı Orhan Kemal Cengiz, 14 Aralık operasyonunun hukuksuz olduğunu belirterek, "Şimdi Zaman’a yapılıyor, yarın belki Cumhuriyet’e yönelik yapılacak, Hürriyet’e yönelik başka bir şey yapılacak" ifadelerini kullandı.

Aktifhaber.com’a konuşan Orhan Kemal Cengiz, 'uyduruk gerekçelerle' bir genel yayın yönetmeninin gözaltına alındığını savunarak, uzun süredir yasal düzlemde 'savaş' hazırlığı gibi yasa maddelerinin değiştirildiğini söyledi.

Orhan Kemal Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Medyaya darbe operasyonunda paralel bahane ediliyor. Şimdi Zaman’a yapılıyor, yarın belki Cumhuriyet’e yönelik yapılacak, Hürriyet’e yönelik başka bir şey yapılacak. Bu işin sonu yok. Ta ki bütün medya hükümet medyası gibi konuşuncaya kadar devam edecek. Çünkü zihniyet o. Çünkü Türkiye birkaç yıldır çok tehlikeli bir yolda ilerliyor. Gözümüzün önünde yavaş yavaş, demokrasiden, özgürlükten uzaklaşıyoruz."

'Şu anda yapılan basına gözdağıdır'

"Bir gazetenin genel yayın yönetmenini alıyorsunuz. Çok ciddi bir şey bu çok büyük bir hamle. Ve bunu böyle çok uyduruk gerekçelerle yapıyorsunuz. Ben bunları susturayım diyen bir akıl var bunun için de bahane arıyor, bütün fırsatlara bakıyor görüntüsü var şu anda. Ama Türkiye’de geçmişte Ergenekon’da, Balyoz’da birtakım hak ihlalleri oldu. Onların araştırılması Türkiye’nin menfaatinedir. Türkiye’de tarafsız, bağımsız yargıya ihtiyaç var. Şu anda yapılan çok ciddi bir şekilde basına gözdağıdır, basını susturma çabasıdır."

'Daha da vahim şeyler olacak böyle giderse'

"Çok uzun süredir yasal düzlemde bir hazırlık yapılıyor. Bu özel Sulh Ceza Mahkemeleri getirildi, avukatların sonradan belge alması kısıtlandı. Adeta bir savaşa hazırlanır gibi yasa maddeleri sürekli özgürlükler aleyhine değiştirildi. O yüzden şu an Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca’ya yapılan hukuksuzluklar çok da şaşırtıcı değil. Daha da vahim şeyler de olacak böyle giderse."

'Bataklıktan kurtulmak için daha beterini yaparsınız'

"Tamamen otoriterleşen ve attığı her adım bir diğer kötü adımı çağıran iktidar var. Özgürlükleri kısıtlamaya başladığınız zaman bir süre sonra kar topu etkisi yapar, çığ gibi büyür yaptığınız işler. O battığınız bataklıktan kurtulmak için daha beterini yaparsınız. Maalesef AKP iktidarı da böyle yapacak gibi görünüyor. Attığı adımlar bunu gösteriyor."