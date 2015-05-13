'Bu işin fıtratında ölüm var'dan, vatandaşa atılan tekmeye; işte Soma'ya damga vuran 10 Vine...

Geçen yıl 13 Mayıs'ta 301 işçi Soma'nın Eynez madeninden çıkıp evlerine dönemedi. Türkiye'nin günlerce yasını tuttuğu, dünyanın gözlerinin Türkiye'deki iş güvenliği sorununa çevirmesine neden olan Soma katliamının yaşandığı günlerde, "Bunlar olağan şeyler, bu işin fıtratında kaza var" açıklaması ile tepki çeken dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'dan, faciada yakınını kaybeden vatandaşın protestosuna tekmeyle karşılık veren dönemin Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel’e kadar birçok iktidar yetkilisinin hareket ve söylemleri gündeme damgasını vurmuştu.

İşte Soma katliamının birinci yıl dönümünde tarihe not düşen 10 Vine:

Erdoğan: Bunlar olağan şeyler, bu işin fıtratında ölüm var!

Erdoğan: CHP'li vekilin ağzından Soma lafını duyamazsınız

Erdoğan: Yuh çekersen tokadı yersin!

Enerji Bakanı Taner Yıldız: Bu işi 301- 302 ölü üle kapatırız

Akit GYY'si Hasan Karakaya: Soma üzerinden darbe girişimi yapılıyor!

Yusuf Yerkel'in ölen maden işçisi yakınını tekmelemesi!

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik: Soma oldu fakat bizim de milletvekili arkadaşlarımızın arabaları pert oldu kimse bunu görmüyor.

Erdoğan: "İsrail dölü" diyerek vatandaşa yumruk atması!

Madenden kurtulan yaralı işçinin 'Çizmeleri çıkarayîm sedye kirlenmesin' sözleri...

Milletvekilleri 20 bin liraya yakın maaş alırken maden işçilerinin 900 lira maaş alması...