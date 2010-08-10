'Bu işe hacker olarak başladım'

T24

Pentagon tepkili

Julian Assange kimdir?

Afganistan ve Irak'la ilgili yayınladığı belgelerle ABD'yi zor durumda bırakan, Assange, sitenin kuruluşunu ve hedefini anlattı:- Dünyanın birçok ülkesinde yolsuzluk var. Bunları ortaya çıkarmak için Wikileaks'i kurdum.- 2006'dan itibaren çok önemli işlere imza attık. 1 milyon 500 bine yakın belge yayınladık.- Binlerce kişi hapse girdi. Birçok bakan ve milletvekili istifa etmek zorunda kaldı.- Karayipler'de Turks ve Caicos Adaları'nın başbakanına rüşvet veren liste yayınladık. Türk işadamı Cem Kınay'ın da listede adı vardı.- Elimize geçen belgeyi uzmanlar araştırıyor.- Çoğu gönüllü 900 civarında çalışanımız bulunuyor. Tek amaç dünyayı yaşanır hale getirmek.- Hacker olarak bu işe başladım. Türkiye dahil birçok ülkeye gittim.- Ülkelerini sömüren devlet adamları bizden korksun. Halkından çalan tüm politikacılar bir gün bizde haber olacak. Bunu unutmasınlar.- Annem bana sürekli "Mazlumun yanında, zalimin karşısında ol" demişti.- Sitemize katkıda bulunanları korumak istiyoruz. Birçok gönüllü avukatımız, bu kişileri koruyor. Türkiye'de de birçok gönüllümüz var.Wikileaks sitesi birkaç gün önce 1,4 GB'lık yeni bir dosya yayınladı. Ancak dosyalar Şifre korumalı olarak hazırlandı. Bu dosyanın diğerlerine göre daha büyük önem taşıdığı, siteye baskıların artması sonucu şifrenin de verileceği açıklandı. Bu dosyanın kırılarak açılması mümkün değil. Pentagon, site yetkililerine üstü kapalı tehdit etti.Aslında kendisiyle ilgili çok fazla bilgi yok. Avustralyalı olarak dünyaya geldi. 39 yaşında. Ailesinin işi nedeniyle tam 37 okul değiştirdi. Fizik ve matematik okudu. 17 yaşında NASA'yı "hack"ledi. Sonra dünyanın en önemli Hacker listesinde yer aldı. Güvenlik nedeniyle sürekli yer değiştiriyor.