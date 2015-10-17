Bu işe 2,3 milyon kişi başvurdu!

Hayalinizdeki işe onlarca kişinin başvurmuş olması rakip sayınızı artırıyor diye gözünüzü korkutuyorsa fazla düşünmeyin. Ya bu işe 2,3 milyon kişi başvurmuş olsaydı?

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyalet hükümetinin geçen ay verdiği bir iş ilanına işte bu kadar kişi başvurdu. İnternet üzerinden yayınlanan ilanda idari kurumlara temizlik, çay servisi ve bekçilik görevleri için 368 kişi alınacağı duyurulmuştu. İşe ayda 240 dolar ücret ödeneceği belirtiliyordu. Bu rakam Dünya Bankası’nın Hindistan için belirlediği 135 dolarlık aylık ortalama gelirin çok üzerinde bir rakamdı.

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, ilanda, en az beş yıllık eğitimi tamamlamış ve bisiklet kullanabilen 18-40 yaş arası adayların başvurması isteniyordu. 2,3 milyon başvurudan 250’si doktora, 25.000’i ise yüksek lisans sahibiydi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Hindistan’da işsizlik oranı yüzde 5. Bu çok yüksek bir rakam olmamasına rağmen açılan istihdam olanakları az olduğu için her işe yapılan başvuru sayısı da yüksek oluyor. Hint toplumunda resmi kurumlardaki işler özel sektörden daha makbul görülüyor. Bu işlerde ücretlerin ve iş güvencesinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Eyalet hükümeti idari işler sorumlusu Prabhat Mittal bu kadar başvuru beklemediklerini ifade ediyor. “2006’da 260 iş için 100.000 başvuru almıştık. Dokuz yılda bu sayı fazlasıyla artmış” diyor.

Diğer ülkelerde belki bir iş ilanına 2 milyon başvuru yağmayacaktır. Ama dünyanın birçok yerinde iş piyasasında başvuruyu görünür kılma sorunu herkesi ilgilendirir.

Ancak özgeçmişinizi diğerlerinden ayıracak yöntemler vardır. İlk başvurularını yapanlar açısından beceri ve tecrübelere uygun işleri seçmek önemlidir.

Örneğin özgeçmişinizde kuru kuruya liste yapmak yerine iş hayatınıza dair anlatımlı açıklamalar daha çekicidir.

Özgeçmişi her işin kendi özelliklerine göre yeniden düzenlemek, o sektöre dair bilginizi ve ilginizi göstermek de önemlidir.