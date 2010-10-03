T24 - Ünlü teknik adam, artık geldiği günden beri arkasında duran yönetimin desteğini de kaybetti. Bir Galatasaray yönetim kurulu üyesi, “Hepimiz görüyoruz ki, bu iş Rijkaard ile olmayacak” itirafında bulundu.

Hollandalı’nın sonunu bunlar hazırladı:



* Haldun Üstünel’in istifasının ardından iyice içine kapanması.

* Futbolcularla iletişiminin zayıf olması, Servet ve Elano’yu küstürmesi.

* Yönetime karşı mesafeli durması ve yeni transferlerden verim alınamaması.

* Sezon başlayalı çok olmasına rağmen G.Saray’ın kötü futbolunun devam etmesi.

* Tüm bunlara karşın takımın içinde bulunduğu durum umrunda değilmiş gibi davranması

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Galatasaray’ın Karabük karşısında aldığı 2-1’lik yenilgi, teknik direktör Frank Rijkaard’ın sonunu hazırladı. Yönetim, artık Hollandalı ile olmayacağı fikrine kesin olarak vardı. Süper Lig’e bu sezon yükselen bir takım karşısında adeta tarihi farktan kurtulunması Rijkaard ile G.Saray Yönetimi arasında pamuk ipliğine bağlı olan ipleri koparma noktasına getirdi.



İstemediğini almadık



İşte Karabük deplasmanı sonrası ismi bizde saklı bir G.Saraylı yöneticinin ifade ettikleri: “Artık hepimiz görüyoruz ki, bu iş Rijkaard ile olmayacak. Alınan futbolcuları, evet G.Saray Yönetimi buldu. Ama kendisine önerildi, danışıldı. Transferlere onayı Rijkaard verdi. Hatta onun istemediği bazı ünlü isimler alınmadı. Yani hocadan habersiz tek bir futbolcu transfer etmedik.

Misimovic sahada yok



Fakat bakıyorsunuz, bütün oyuncuların verimi düşük. Bazıları ise sürekli kenarda. Takımda bir türlü futbol anlamında ileri gidilemiyor. Misimovic gibi bir oyuncu geldi, ama sahada yok. Sistem yine aynı. ‘Forvet alınması gerekli’ dedik, hoca sıcak bakmadı. Karabük’ün bile kenarda yedek golcüsü var, bizde yok. G.Saray’ın kötü oynadığını biz de görüyoruz. Bazı şeylerin farkındayız.”

Derbi bekleniyor



Henüz sesli olarak G.Saray Yönetimi bu düşüncesini dile getirmiyor, çünkü çok kısa bir süre içinde oynanacak kritik Ankaragücü ve Fenerbahçe maçları var. Ancak gelinen noktada başkan Adnan Polat’ın da daha önce sık sık tekrarladığı “Rijkaard ile ne olursa olsun, sözleşme yenileyeceğim” fikrini artık çöpe attığı konuşuluyor.

