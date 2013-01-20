Bu illerde yaşayanlara kötü haber!

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, Ağrı, Muş, Iğdır, Siirt ile gece saatlerinden itibaren, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde görülecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey iç ve batı batı bölgelerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetlice (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

EGE:Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinin gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ:Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU:Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin güneydoğusu Muş, Ağrı ve Iğdır ile gece saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU:Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.