Bu ilçede yaşlıların evleri temizleniyor, ütüleri, yemekleri yapılıyor

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin 2 bin nüfuslu Lalapaşa İlçesi Kaymakamı Şenol Öztürk\'ün başlattığı \'Yaşlılara temizlik\' hizmeti projesiyle, kendi ihtiyaçlarını karşılamayan, engelli ya da yaşlıların evleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nın kurduğu 4 kişilik temizlik ekibi tarafından her ay düzenli olarak temizleniyor. Temizlik ekibi, belirlenen 100 kadar kişinin evini tepeden tırnağa temizlerken, yemeklerini hazırlayıp, kişisel bakım ve ütülerini de yapıyor.

Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, 65 yaş üstü, tek başına yaşayan, kendi başına ihtiyaçlarını gideremeyenler ve engelliler için \'Yaşlılara temizlik\' projesi başlattı. Lalapaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte ilçede tespit edilen evler incelenirken, 100 kadar yaşlının kendi temizliklerini yapamadığı belirlendi. Lalapaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, proje için yardım alan ve temizlik yapabilecek 4 kişilik ekipleri kurdu. Kadınlar oluşan temizlik ekibi, belirlenen yaşlıların evlerine ayda 2 kez giderek, temizlik, ütü ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

13 YILDIR YALNIZ YAŞIYOR

Lalapaşa İlçesi\'nde oturan ve 13 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalan Mürvet Çilingir, 71 yaşında olduğu için eskisi gibi evini temizleyemediğini söyledi. Sadece aldığı dul maaşıyla geçindiğini anlatan Mürvet Çilingir, proje sayesinde evinin temizlendiğini ve sağlık kontrolünden geçtiğini ifade ederek, \"Benim eşim 13 yıl önce öldü. Üç kızım vardı evlendi, hepsi evden ayrıldı. Burada tek başıma yaşıyorum. Arada gelip gidiyorlar ama onların da ikişer çocukları var. Artık yaşlandım, bacaklarım ve kollarım ağrıyor. Bu nedenle temizlik yapamıyorum. Sosyal Dayanışma Vakfı\'ndan geldiler, artık temizlik yapamadığım için \'biz yaparız\' dediler. Gelenler evimde çamaşır ve bulaşıklarımı yıkıyor. Süpürgemi yapıyorlar, ütüm varsa onları yapıyorlar. Kahvaltı soframı bile topladılar. Beni düşündükleri için Allah razı olsun. Temizlikçilerle birlikte sağlıkçılar geliyor. Evimde tansiyonuma bakıyor, kontrollerimi yapıyor. Ben şeker hastasıyım ölçüyorlar. Her ihtiyacımı görüyorlar\" dedi.

PROJEYLE İŞ SAHİBİ OLDULAR

Evlere temizliğe giden ekipte yer alan Nuran Demir, proje sayesinde iş sahibi olduğunu ve yaşlılara hizmet ettikleri için mutluluk duyduğunu söyledi. Sabah saatlerinde girdikleri evlerden bazen akşam saatlerinde ayrıldıklarını ve gönüllü olarak da yaşlıların kişisel bakımlarını yaptıklarını anlatan Demir şunları söyledi:

\"65 yaş üstü teyzelerin evlerine geliyoruz, işlerini temizliklerini yapıyoruz. Onlarda mutlu oluyorlar. Bizde maaş alarak evimize katkıda bulunuyoruz. Ben 2 ay öncesine kadar işsizdim. Kaymakamımız bir proje başlattı, bizde temizlik ekibinde yer aldık. Sosyal yardımlaşmadan yardım alıyorduk, şimdi çalışarak maaş alıyoruz. Asgari ücretle maaşı birçok yerde bulabiliriz ama bu bizi daha çok mutlu ediyor. Yaşlılarımıza yardım ediyoruz, onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz.\"

ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ SONRA TEMİZLİK

Lalapaşa İlçe Sağlık Müdürü Zafer Uygun da temizlik için gidilen evlere sağlık hizmeti de verdiklerini ifade ederek, \"Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın başlattığı yeni hizmetle beraber, 65 yaş üzerinde yanında yol arkadaşı olmayan, tek başına yaşayanlara yönelik bir hizmet başladı. Bununla beraber bizde evlerde herhangi bir sağlık hizmeti varsa ya da farkında olmadıkları bir hastalıkları var mı? Bizde kontrol ediyoruz. Mürvet teyzemiz şeker hastası ama 6 aydır kontrollerini yaptırmamış. Şimdi ölçümlerini yaptık, daha ileri muayenesini hastanemizde yapacağız. Mürvet teyzemiz yaşına rağmen çok sağlıklı ve dinç. Bu bizi de mutlu ediyor\" dedi.

\'GÜZEL SONUÇLAR ALDIK\'

Projeyi başlatan Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktılarını söyledi. Tüm kurumların rutin hizmetlerin dışına çıkması sonucu böyle bir projenin ortaya çıktığını anlatan Kaymakam Öztürk, \"Biz göreve geldiğimizde kendimize bir misyon belirledik. Dedik ki tüm kurumlar, rutin hizmetlerinin dışında ne verebiliyoruz onun gayesi içinde olmalıdır. Bu proje de bundan esinlendik. Bizim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız sadece ayda 1-2 gün belirlediği kişilere \'yardım yapalım\' dediğimiz bir kurum değildir diyerek bu zihniyetle bu projeyi ortaya çıkardık. Yaşlılar, engelliler, kendi ihtiyaçlarını kendileri göremeyenlerimize biz devlet olarak yanlarındayız. Kurduğumuz temizlik ekibimiz evlerine geliyor, çamaşırlarını yıkıyor, evleriniz temizliyor, yemeklerini yapıyor. Sağlık ekiplerimiz eş zamanlı olarak gelip kontrollerini yapıyor. Lalapaşa İlçesi\'nde bu hizmetten şu anda 100 kadar engelli ve tek başına yaşayan yaşlılarımız faydalanıyor. Evlere gittiğimiz eğer ev durumu kötüyse ve onarıma ihtiyaç varsa önce onları tamamlıyoruz, sonra temizlik, gıda ve sağlık hizmetlerinin tamamını karşılıyoruz. Şu an 1 yıllık bir proje olarak başladık ama güzel sonuçlarda aldık\" diye konuştu.

Kaymakam Şenol, proje bütçesinin Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirtti.

