Bu hikâyelerin kahramanları farklı; kadın yazarlar, kız çocukları için yazdı: Ben istersem

Birleşmiş Milletler'in (BM) kız çocuklarının karşılaştığı adaletsizliklere son vermek, haklarını korumak, topluma yaptıkları katkıları vurgulamak ve onları güçlendirmeye devam etmek amacıyla ilan ettiği 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Türkiye'de 3. kez konferans düzenlendi. Aydın Doğan Vakfı'nın UNICEF, UNFPA, UN Women ile iş birliği içinde düzenlediği konferans etkinliği kapsamında "Ben İstersem/Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar için İlham Veren Öyküler” kitabı da tanıtıldı.

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle İstanbul'da medya ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı etkinlikte konuştu.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıda Fetvacı, kitaplardaki kahramanların hep erkek olduklarının altını çizerek vakfın çocuk kitabı yazarlarıyla iletişim kurduğunu anlattı. Temas kurdukları 9 kadın yazarın da projeye talip olduklarını belirten Fetvacı, ortaya çıkan kitabın “Ben İstersem/Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar için İlham Veren Öyküler” adı altında yayımlandığını söyledi.

Dilem Serbest'in resimlediği kitapta öyküleri bulunan isimler şöyle: Canan Tan, Deniz Erbulak, Feyza Hepçilingirler, Gülten Dayıoğlu, İpek Ongun, Karin Karakaşlı, Nermin Bezmen, Şebnem İşigüzel, Şermin Yaşar.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojáčková-Solloranode kız çocuklarıyla ilgili konularda medya desteğinin kritik bir önem taşıdığını belirtirken toplantıya katılan gazetecilere teşekkür etti.

Fetvacı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"'11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı' vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz açılış yemeğine hoş geldiniz diyor, bu güzel akşamda sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti paylaşmak istiyorum.

Yarın bizler için çok özel ve güzel bir gün olacak. Aydın Doğan Vakfı olarak, UNICEF, UNFPA ve UN WOMEN ile birlikte, sizlerin ve çok değerli paydaşlarımızın katkılarıyla 'Dünya Kız Çocukları Günü Konferansımız'a dördüncü defa ev sahipliği yapacağız. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim konularında bizimle her fırsatta işbirliği yapan ve 4 yıldır 'Dünya Kız Çocukları Konferansı' nı birlikte hazırladığımız değerli ortaklarımız UNICEF; UNFPA; UNWOMEN ve UN Türkiye’ye teşekkür etmek isterim. Disiplinli çalışmaları, bilgi, birikim ve deneyimleri, kaliteli kadroları ile çalışmalarımıza tam destek verdiler, işbirliğimiz hep karşılıklı saygı ve anlayış içinde ilerledi. Bu örnek çalışmaların gelişerek ileriki yıllarda daha da verimli olmasını dilerim.

Değerli konuklar,

Bugün dünyadaki bilim ve teknolojinin geldiği noktanın, ancak kadınların eşit oranda sağlayacakları katılım ve katkıyla tüm insanlığa faydalı olacak bir seviyeye ulaşacağı kaçınılmaz bir gerçek. Bu nedenle tüm dünyada, hayatın farklı alanlarında kadının rolünün güçlendirilmesi ve artırılması oldukça önemli. Ancak üzülerek söylemek isterim ki; birbirinden zeki, eğitimli ve yetkin kadınlarımızın sosyal hayata katkısının erkeklerle eşit seviyeye gelebilmesi için daha gidilecek yolumuz var…

Bu yolda atılacak adımlar aslında oldukça net.

Kalıplaşmış sosyal normların, önyargıların ve alışkanlıkların değişmesi için iyimserliğimizi çok çalışma ve eğitimle desteklemeli, değişim için inançla çaba göstermeye devam etmeliyiz. Ancak, bu çaba sadece devletimizin değil toplumu oluşturan her bir bireyin; ailelerin, eğitmenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın birlikte çalışmaları, politika yapıcılarını bu yönde harekete geçirmeleri ile ulaşılabilecek bir sonuç.

Bu akşam ve yarın gerçekleşecek konferansımızda da yapacağımız gibi, kız çocuklarımızın tam ve eşit haklara sahip olmaları ile ilgili konuları gündeme taşıyarak tartışmamız, geniş kitlelerin dikkatini çekecek projeleri üretmeye devam etmemiz ve böylelikle yarının başarılı kadınlarını desteklemek için farkındalık ve bilinç oluşturmaya devam etmemiz 'ihtiyacımız olan değişim için' son derece önemli.

Duyarlı birer birey olarak her birimiz ailesine, topluma, ülkesine; düşünerek, çalışarak ve üreterek katkı sağlayan, yenilikler getiren güçlü kadınlar yetiştirmek için kız çocuklarımızın yanında olmaya devam etmeliyiz.

Değerli Konuklar,

Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle bizleri bir araya getiren yarınki konferansımızın ana teması bildiğiniz gibi; ‘Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlendirilmesi.' Cinsiyet eşitliğini sağlayarak, bugünün kız çocukları, geleceğin güçlü kadınlarını sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bilim, sanat ve spor alanlarına katılmaları, bu alanlarda aktif rol almaları için teşvik etmek, şüphesiz daha çağdaş ve gelişmiş bir toplum düzeni sağlayacaktır.

Bizler, kadın ya da erkek ayrımı yapmaksızın toplumu bir bütün olarak görüyor, cinsiyet farkının 'insan' olmanın önüne geçmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, eşitsizliklerin üstesinden gelerek, kız çocuklarımızın eğitim ve gelişiminin önünde durabilecek engelleri ortadan kaldırmak için tüm gücümüzü seferber etmeye her zamanki gibi devam edeceğiz.

Değerli misafirler,

Bu akşam davetimize iştirak ederek yarın gerçekleşecek konferansımız için duyduğumuz heyecana ortak oldunuz… Hepinize bu geceyi onurlandırdığınız için Aydın Doğan Vakfı ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyorum."