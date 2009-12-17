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Dünya

Bu heykeller yok satıyor

İtalya Başbakanı Berlusconi'nin burnunu ve iki dişini kıran heykel ülkete yok satmaya başladı.

17 Aralık 2009 02:00

İtalya Başbakanı Berlusconi'nin burnunu ve iki dişini kıran heykel ülkete yok satmaya başladı.

Akli dengesi yerinde olmayan bir kişi Başbakan Berlusconi'nin suratına Milano Katedralini sembolize eden bir heykelle vurmuştu. Özellikle son bir yılda seks skandalıyla gündemden düşmeyen Berlusconi'nin suratına dini bir sembolle vurulması İtalya'da halkın büyük bir kısmını memnun etmiş görünüyor.

Şimdi İtalya'da Milano Katedrali heykeli yok satıyor. Uyanık girişimciler heykelin yanı sıra Berlusconi'nin kan revan içinde kalan halini gösteren biblolar da üretti. Berlusconi'nin biblolarına da bir çok dükkanda satışa sunuldu. Öte yandan Berlusconi'ye saldıran kişiye İtalya'da ve başka ülkelerden evlilik teklifleri yağıyor.

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