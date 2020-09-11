Dünya yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in açıkladığı işgücü istatistiklerinin gerçek durumla uyuşmadığını belirterek, üç aylık dönemlerin ortalamasını alarak hesaplanan işsizlik rakamlarının koronavirüs salgınındaki büyük iş kayıplarını göstermekten uzak olduğunu yazdı.

Aktaş bugünkü yazısında, "TÜİK yeni seri işgücü istatistiklerini 2014 yılından bu yana hesaplıyor. Biz de yeni seriye göre olan aylık oranları çıkardık. Altı buçuk yıllık dönemde işsizliğin en düşük ve en yüksek gerçekleştiği beş aya baktık. En düşük oranlar çok geride kalmış. İlginç olan en yüksek gerçekleşmenin yılı. Herkes görüyor ve yaşıyor; korona yüzünden bu yıl tüm dünya ekonomileri gibi bizim ekonomimiz de alt üst oldu, işsizlik tırmandı, üretim dip yaptı. Ama bakıyorsunuz, TÜİK’in hesaplamasına göre işsizlikte geçen yılda daha iyi durumdayız. En yüksek oranları gösteren beş sarı kutunun tümü 2019’da. Bu hesaplama yöntemi işsizliğin gerçek düzeyini ortaya koymaktan uzak, derken haksız mıyız?" diye yazdı.

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